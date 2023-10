Como estão as atrizes de As Branquelas hoje, 19 anos depois?

Como estão as atrizes de As Branquelas hoje, 19 anos depois?

As atrizes do filme As Branquelas interpretaram as verdadeiras Britanny e Tifanny Wilson, protegidas pelos agentes do FBI. Hoje, Anne Dudek segue trabalhando como atriz, enquanto Maitland Ward deixou a carreira na televisão e no cinema par atuar em outra área. O longa também conta com Jennifer Carpenter e Jaime King que interpretaram as amigas e rivais das patricinhas.

Veja: frases filme As Branquelas

Anne Dudek, a Tiffany Wilson | Atrizes de As Branquelas hoje

A atriz Anne Dudek, hoje com 48 anos de idade, interpretou a verdadeira Tiffany Wilson em "As Braquelas". A personagem é uma socialite, herdeira de um milionário, que está na mira de sequestradores e precisa ser vigiada por agentes do FBI.

A famosa continuou trabalhando na televisão e no cinema nas décadas seguintes, mas há tempos não emplaca um novo papel. O último filme que a atriz esteve foi "House by the Lake", em 2017. Anne também participou dos seriados "Corporate", em 2018, e de "The Flash". A página do Instagram da famosa não é atualizada desde julho deste ano e possui poucos registros recentes.

Outros trabalhos conhecidos que estão no currículo da atriz são "Grey's Anatomy" (2014), "Criminal Minds" (2012), "Mad Men" (2007) e "How I Met Your Mother" (2005).

Relacionado: Onde assistir Titanic, filme ganhador de 11 Oscars

Maitland Ward, Brittany Wilson

Maitland Ward, hoje com 46 anos, interpretou Brittany Wilson, irmã gêmea de Tiffany, que também é uma herdeira milionária que está na mira de bandidos. A famosa deixou a carreira na televisão e no cinema para seguir um caminho bem diferente. Hoje, ela trabalha como atriz de filmes adultos. Em entrevista ao portal americano Page Six, em setembro de 2022, a loira contou que entrou nesse mundo ao ser incentivada pelo marido a filmar cenas de sexo com outros homens.

A atriz também escreveu um livro sobre como a nova carreira a "libertou de Hollywood". Antes de embarcar nesse universo, Maitland Ward trabalhou no Disney Channel, quando no seriado "Boy Meets World" (1998).

Jennifer Carpenter, a Lisa | Atrizes de As Branquelas hoje

Jennifer Carpenter, 43, interpretou a personagem Lisa, uma das melhores amigas de Tiffany e Brittany Wilson. A atriz também segue trabalhando em Hollywood e esteve em alguns outros títulos de sucesso além de "As Branquelas". No currículo da famosa estão "O Exorcismo de Emily Rose" (2005), no qual ela interpretou a protagonista, e nos seriados "Dexter" (2006) e "The Good Wife" (2011).

A famosa também é discreta e há tempos não publicada nada em sua página no Instagram. A última postagem é de fevereiro deste ano.

Jaime King, a Heather

Jaime King, hoje com 44 anos, é conhecida por interpretar Heather, uma das rivais das irmãs Wilson em As Branquelas. Junto a Megan, a socialite inferniza a vida das protagonistas. Antes mesmo de participar da comédia, a famosa admitiu ter vivido um período viciada em drogas, mas interrompeu o uso após perder um namorado para o vício.

Seu filme mais recente é "Out of Death", lançado em 2021. A atriz também esteve no seriado "Black Summer" (2019) e em "Heart of Dixie" (2011), além de "The OC" (2005). A famosa tem como amigas próximas as cantoras Lana Del Rey e Taylor Swift, que é madrinha de seu filho.

Relacionado: Pequena Miss Sunshine hoje: como está a atriz?

Brittany Daniel, a Megan | Atrizes de As Branquelas hoje

A atriz Brittany Daniel, 47, viveu Megan, melhor amiga de Heather, e vive para infernizar as gêmeas Wilson. A artista hoje trabalha como blogueira e ações filantrópicas, mas também engatou outros trabalhos após As Branquelas, incluindo o filme "O Pequenino" (2006) e alguns outros seriados da televisão americana, mas não aparece nas telinhas desde 2018.

A artista soma mais de 300 mil seguidores em sua página no Instagram, mas não publica nada desde agosto. Anteriormente, ela costumava postar várias fotos em família.

Busy Philipps, a Karen

Busy Philipps, 44, viveu Karen, outra patricinha que faz parte do grupo de amigas das gêmeas. A famosa também seguiu a carreira de apresentadora, além de continuar atuando. Em 2018, ela criou seu próprio talk show, chamado Busy Tonight, mas que foi ao ar por apenas uma temporada antes de ser cancelado. A loira está fora das telinhas há quatro anos.

O último filme em que a atriz esteve foi "I Feel Pretty", no qual ela interpretou Jane, em 2018. Já na televisão, esteve mais recentemente na série de comédia "Unbreakable Kimmy Schmidt".

Jessica Cauffiel, a Tori | Atrizes de As Branquelas hoje

Jessica Cauffiel, 47, interpretou Tori em "As Branquelas", mais uma das amigas das irmãs Tiffany e Brittany Wilson. A atriz esteve em outro grande sucesso, "Legalmente Loira" (2001). No filme, ela interpretou a personagem Margot. Seu último trabalho foi em 2009 e, desde então, desapareceu das telinhas.

Em 2010, a atriz decidiu deixar a carreira para trás e se dedicar a maternidade. Discreta, Jessica não mantém uma página no Instagram e não há muitas informações sobre como ela está hoje.

Jessica Cauffiel antes e depois - Foto: Reprodução/Sony Pictures/Instagram

Relacionado: Quando vai lançar o filme de FNAF?