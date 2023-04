Pequena Miss Sunshine hoje: como está a atriz?

Há 17 anos, um filme independente sobre uma viagem em família inesperadamente causou grande impacto na crítica e nas bilheterias, e isso foi em grande parte graças à sua jovem estrela. Em 26 de julho de 2006, Pequena Miss Sunshine, estrelado por Abigail Breslin, chegou aos cinemas.

Na comédia Pequena Miss Sunshine, Breslin interpreta Olive, uma criança esperançosa em um concurso de beleza com uma família excêntrica interpretada por Toni Collette, Greg Kinnear, Paul Dano, Steve Carell e Alan Arkin. O filme foi um grande sucesso, arrecadando US$ 101 milhões com um orçamento de US$ 8 milhões. Também ganhou dois Oscars - Melhor Ator Coadjuvante para Arkin e Melhor Roteiro Original para Michael Arndt— e foi indicado a mais dois: Melhor Filme e Melhor Atriz Coadjuvante para Breslin, que tinha apenas 10 anos.

Quase duas décadas depois, veja como está a atriz hoje.

Abigail Breslin de Pequena Miss Sunshine hoje

Atualmente, Abigail Breslin tem 27 anos e e está casada com Ira Kunyansky. Os dois estão juntos desde 2017 e a festa de casamento foi em janeiro de 2023.

O trabalho mais recente da atriz é em na série de antologia criminal “ Accused ” da Fox e Sony Pictures Television. Ela interpreta a personagem de Esme Brewer, uma garçonete que saiu de casa quando tinha 15 anos para escapar de seu passado tóxico.

Breslin fez seu nome com seu adorável e hilário papel de Pequena Miss Sunshine, mas ela já aparecia em grandes filmes antes disso. Seu primeiro filme foi o thriller de M. Night Shyamalan , Signs, de 2002 , no qual ela estrelou ao lado de Mel Gibson , Joaquin Phoenix e Rory Culkin. Ela então apareceu nos filmes Raising Helen e The Princess Diaries 2 e nos programas What I Like About You e Law & Order: SVU, entre outros projetos, antes do lançamento de Little Miss Sunshine .

Ao contrário de muitas estrelas infantis, Abigail Breslin conseguiu evitar as armadilhas muito comuns de crescer com fama e fortuna - e tudo graças a sua mãe. Sendo sincera com o InStyle em 2018, a jovem atriz revelou que sua mãe, Kim, ajudou a mantê-la com os pés no chão e forte. "Ela me ensinou desde muito, muito jovem a me defender e a não sentir que minha opinião não tinha valor", disse Breslin à agência. "Ela era como, 'Sempre diga o que você está pensando.'"

Mas não foi apenas a mãe dela que desempenhou um papel vital - foi toda a família de Breslin que ajudou a garantir uma infância normal. Falando anteriormente com a Entertainment Weekly , a atriz revelou: "Minha família tem sido muito importante. Quando terminei o set e fui para casa, sempre foi uma zona livre de set". Breslin relembrou: "Não podíamos falar sobre trabalho, apenas conversamos sobre coisas reais da vida normal. E acho que isso ajudou muito a evitar que eu fosse estranho. Quer dizer, eu sou, mas, você sabe, eles tentaram."

Crescer em Nova York, em vez de Los Angeles, também ajudou a mantê-la equilibrada. "Estar na cidade é um pouco mais fundamentado", disse Breslin. "Eu acho que porque há tantas pessoas diferentes aqui e tantas coisas diferentes acontecendo, não se trata apenas de fazer filmes e programas de TV."

