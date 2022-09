Mulheres Apaixonadas elenco hoje: como estão os atores?

Mulheres Apaixonadas (2003) pode ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo, conforme antecipado pelo Notícias da TV. Com uma história de sucesso e atores queridos pelo púbico, o folhetim é lembrado até hoje pelos noveleiros. Grande parte do Mulheres Apaixonadas elenco hoje continua trabalhado na TV e consagraram como grandes nomes da teledramaturgia.

Christiane Torloni, a Helena – Mulheres Apaixonadas elenco hoje

Christiane Torloni interpretou mais uma Helena de Manoel Carlos, em um de seus folhetins mais famosos. Hoje, a atriz tem 65 anos de idade e está longe das novelas há quatro anos. Seu último trabalho foi em 2018, quando atuou em O Tempo Não Para no papel de Carmen. No ano passado, ela foi uma das celebridades que competiram na Super Dança dos Famosos, terminando a competição em 10º lugar.

Torlini não assume um relacionamento publicamente desde 2010. Ela já foi casada com os diretores Ignácio Coqueiro e Dennis Carvalho, o psicanalista Eduardo Mascarenhas e o artista Luiz Pizarro. Ela é mãe do ator Leonardo Carvalho, de 43 anos.

José Mayer, o Dr. César – Mulheres Apaixonadas elenco hoje

José Mayer, que interpretou o par romântico de Christiane Torloni em Mulheres Apaixonadas, hoje está com 72 anos de idade. Seu último trabalho em novelas foi em 2016 quando esteve em A Lei do Amor, folhetim das 21h da Globo. O famoso não trabalha mais na televisão desde que foi demitido da emissora após ser acusado de assédio sexual por uma figurinista.

O ator é casado há mais de 40 anos com Vera Fajardo. Eles são pais da também atriz Júlia Fajardo, de 38 anos. O famoso se mantém recluso e posta raros cliques nas redes sociais.

Tony Ramos, o Téo

Tony Ramos está com 74 anos de idade atualmente e segue ativo na teledramaturgia. Neste ano, ele esteve na quinta temporada do seriado Sob Pressão, do Globoplay, interpretando o personagem Arlindo. Em novelas, fez uma breve participação em Verão 90, em 2019, e atuou em O Sétimo Guardião, novela das 21h exibida em 2018.

O ator é casado há mais de 40 anos com Lidiane Barbosa, com quem teve dois filhos, Rodrigo Ramos, 52 anos, e Andréa Ramos, 51.

Próxima novela Vale a Pena Ver de Novo em 2022

Camila Pitanga, Drª. Luciana

A intérprete de Drª. Luciana hoje está com 45 anos de idade. Em novembro de 2021, Camila Pitanga deixou a Globo e assinou com a HBO Max, plataforma de streaming onde vai trabalha como atriz e produtora executiva. Seu último trabalho nas telinhas foi no seriado Aruanas, entre 2019 e 2021. Em novelas, esteve por último em Velho Chico, de 2016.

Atualmente, a atriz namora o professor de filosofia Patrick Pessoa. Pitanga é mãe de Antônia, de 14 anos, fruto de seu casamento com o cineasta Cláudio Amaral Peixoto, de quem se separou em 2011.

Rodrigo Santoro, o Diogo – Mulheres Apaixonadas elenco hoje

O Diogo de Mulheres Apaixonadas hoje está com 47 anos. No Brasil, ficou conhecido por ter trabalhado em novelas, mas também fez sucesso fora do país ao participar das séries Lost e Westworld. Ele também se destacou no cinema nacional e internacional, atuando em mais de 40 produções.

No Brasil, esteve por último no seriado Sessão de Terapia, disponível no Globoplay, no papel de Davi Greco. Ele é casado desde 2016 com Mel Fronckowiak. Os dois são pais de Nina, de 4 anos.

Fred de Mulheres Apaixonadas: por onde anda Pedro Furtado

Carolina Dieckmann, a Edwiges

Aos 43 anos de idade, Dieckmann acumula projetos de sucesso ao longo da carreira. Sua última novela foi em 2018, quando atuou em O Sétimo Guardião, novela das 21h da Globo. A atriz mora nos Estados Unidos desde 2016 ao lado do marido Tiago Worcman e dos filhos David Frota e José Worcman.

A atriz voltará para o Brasil pois estará no elenco de Vai na Fé, próxima novela das sete, prevista para estrear em 2023 após o fim de Cara e Coragem.

Regiane Alves, a Dóris – Mulheres Apaixonadas elenco hoje

Regiane Alves, 44, interpretou Dóris, uma das personagens mais lembradas do folhetim e uma das mais marcantes de sua carreira. A atriz segue trabalhando na Globo – fez uma participação recente em Além da Ilusão (2022), novela das 18h. Em 2019, foi uma das celebridades que competiram na Dança dos Famosos. Ela também está cotada para integrar o elenco de Vai na Fé, próxima novela das sete.

A atriz tem dois filhos, João Gabriel, de 7 anos, e Antônio, de 5, frutos do casamento com o cineasta João Gomes, de quem se separou em 2017.

Bruna Marquezine, a Salete

Salete foi a personagem que alçou Bruna Marquezine à fama quando ainda era criança. Hoje, a atriz tem 27 anos de idade e trilha carreira internacional: ela será a protagonista feminina no filme da DC Comics Besouro Azul, com previsão de estreia para o ano que vem.

Fora da Globo desde 2020, a atriz protagonizou Maldivas, seriado da Netflix lançado neste ano, ao lado de Manu Gavassi, Carol Castro e Sheron Menezzes.

Roberta Gualda, a Paulinha – Mulheres Apaixonadas elenco hoje

Anos depois do sucesso de Mulheres Apaixonadas, Roberta Gualda, 40 anos, viralizou na web com uma de suas cenas do folhetim no qual entra no pátio do colégio batendo palmas e dizendo “já estão sabendo da novidade?”. A atriz esteve recentemente em Além da Ilusão interpretando Giovanna, mãe de Lorenzo (Guilherme Prates). Também esteve em Amor de Mãe, em 2019.

Helena Ranaldi, Raquel

Aos 56 anos de idade, Helena Ranaldi está sumida das telinhas. Atualmente, ela se dedica ao teatro – a atriz tem produzido peças e também trabalha como produtora de cinema. Seu primeiro trabalho nos bastidores de longas-metragens será em Cordel do Amor Sem Fim.

Seu última novela na Globo foi em 2014, quando esteve no folhetim Em Família. A atriz namora o ator e diretor Daniel Alvim, com quem assumiu um relacionamento em 2015. Ela é mãe de Pedro, de 23 anos, fruto do casamento com Ricardo Waddington, de quem se separou em 2004.