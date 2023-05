Qual o ano da novela Mulheres Apaixonadas?

A novela Mulheres Apaixonadas, de Manoel Carlos, foi escolhida como a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A trama ganha sua segunda edição especial na televisão aberta, além de ter sido exibida recentemente no Viva, canal fechado. O folhetim foi um grande sucesso no horário nobre do começo dos anos 2000.

Em que ano passou a novela Mulheres Apaixonadas?

Mulheres Apaixonadas foi exibida originalmente entre fevereiro e outubro de 2003, no horário das 21h, com 203 capítulos. A trama terminou com média de 46,50 pontos no Ibope, quase dez a mais que sua antecessora, Esperança (2002).

A trama traz mais um protagonista chamada Helena, com uma história que se passa na zona Sul do Rio de Janeiro - características típicas dos folhetins de Maneco. A mocinha da vez é interpretada por Christiane Torloni, que vive uma diretora de escola.

Helena é casada com Téo (Tony Ramos) e é mãe de um menino que ambos adotaram, sem saber que o garoto na verdade é filho biológico de seu marido com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli). O saxofonista guarda esse segredo com medo de que sua esposa deixe-o. No entanto, ao longo da trama, a protagonista reencontra César (José Mayer), um amor do passado.

A história de Mulheres Apaixonadas também é marcada por outros personagens coadjuvantes que se tornaram destaque ao longo da novela. Entre as professoras que trabalham na escola em que Helena é diretora está Santana (Vera Holtz), que trava uma batalha contra o alcoolismo. Já Raquel (Helena Ranaldi) é uma professora da educação física que apanha do marido, mas não tem coragem de denunciá-lo.

Outro destaque da novela é Dóris (Regiane Alves), filha de Carlão (Marcos Caruso), que mobilizou o país ao maltratar os avós Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada). A jovem constantemente humilha e rouba os idosos por enxergá-los como um peso.

Quando começa a próxima novela de Vale a Pena Ver de Novo?

Mulheres Apaixonadas começa a ser exibida em 29 de maio, segunda-feira, junto com os últimos capítulos de O Rei do Gado. A emissora costuma fazer uma "dobradinha" de ambas as novelas do Vale a Pena Ver de Novo. O anúncio da substituta da trama de Benedito Ruy Barbosa foi feito pela Globo na tarde da última sexta-feira, 5.

O folhetim ganha uma nova reprise 20 anos depois de sua exibição original - em 2023, Maneco também comemora os 90 anos de idade. Essa não será a primeira vez que Mulheres Apaixonadas será reprisada: a novela foi ao ar novamente em 2008, também no Vale a Pena Ver de Novo, e em 2020, no canal Viva, mesmo ano em que entrou para o catálogo do Globoplay.

Sendo assim, O Rei do Gado fica no ar até a última semana de maio. O Vale a Pena Ver de Novo prioriza folhetins que fizeram sucesso no horário nobre da emissora e tem optado por títulos que marcaram gerações e somaram altos índices de audiência para a emissora.

Além do Vale a Pena Ver de Novo, o canal deve anunciar em breve qual trama substituirá Chocolate com Pimenta (2003) no horário da tarde.

Tem Mulheres Apaixonadas no Globoplay?

A novela está disponível no Globoplay, mas é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma para ter acesso ao conteúdo. Por ser uma trama bastante antiga, todos os capítulos estão disponíveis.

Quem já for assinante só precisa procurar por Mulheres Apaixonadas no título de busca. Se não, é necessário se cadastrar e adquirir um dos planos disponíveis. É possível optar por planos anuais ou mensais.