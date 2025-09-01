Veja como estão as crianças do elenco Terra Nostra em 2025

Exibida pela primeira vez em 1999, Terra Nostra foi um sucesso de audiência ao mostrar a história dos imigrantes italianos, em especial de Giuliana e Matteo. O elenco contou com grandes nomes e também com atores mirins – veja como está o elenco infantil de Terra Nostra hoje, nova reprise da Globo.

Nicolas Prattes – elenco Terra Nostra

Dá para imaginar que o atual marido de Sabrina Sato surgiu nas telinhas ainda criança e em Terra Nostra? O ator viveu o filho dos protagonistas, interpretados por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda. Com apenas três anos, Nicolas estreou na TV interpretando Francesquinho.

Apesar do papel importante na trama, o menino aparecia pouco, e sua cena mais importante foi no último capítulo, quando reencontra os pais. Sua cena foi exibida no último capítulo, quando o personagem se reencontra com a mãe em um orfanato.

Para quem não lembra, Giuliana (Ana Paula Arósio), ao chegar ao Brasil, é acolhida por Francesco Maglianno (Raul Cortez), amigo de seu pai. Mas ela enfrenta a rejeição da esposa dele, Janete (Ângela Vieira), que não aceita a presença da jovem. A situação fica ainda mais complicada quando Marco Antônio (Marcello Antony), filho de Janete, se apaixona pela imigrante.

Um dos momentos mais marcantes da trama é o pós-parto de Giuliana. Ao pedir para ver o bebê, ela é enganada pela sogra, que mente dizendo que a criança nasceu morta. Na verdade, Janete ordena que a governanta Mariana (Tania Bondezan) entregue o menino às irmãs de caridade, para evitar que o filho de Marco Antônio fosse criado fora do casamento.

Culpada, Mariana acaba revelando que deixou o bebê na Santa Casa de Misericórdia, mas ele já havia sido adotado. Entre enganos e reviravoltas, Giuliana é levada a acreditar que Francesquinho é seu verdadeiro filho. Só no final da novela a personagem descobre que seu filho legítimo se chama Juanito, e o reencontro acontece ao lado de Francesquinho.

André Luiz Miranda

Foto: TV Globo

O ator André Luiz Miranda viveu o personagem Tiziu em Terra Nostra quando tinha apenas 11 anos de idade. Agora, aos 37, o ator celebra uma carreira recheada de personagens e continua em plena atividade na telinha e no streaming.

Depois de Terra Nostra, André participou de outras produções de sucesso como Aquarela do Brasil (2000), A Casa das Sete Mulheres (2003), Floribella (2005), Avenida Brasil (2012) e O Rico e Lázaro (2017).

Atualmente, o ator interpreta Silas na novela bíblica Paulo, o Apóstolo, exibida pela Record. No streaming, ele também brilhou na terceira temporada de Arcando Renegado, do Globoplay, como o inspetor Cristiano.

André Luiz Miranda será par romântico de Grazi Massafera em uma nova produção para o streaming. Ele também já está confirmado no elenco da releitura de Dona Beja, que estreia em 2026 na HBO Max. Na trama, viverá o promotor João Carneiro de Mendonça, pai de uma das filhas da protagonista, papel de Grazi.