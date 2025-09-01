Cinema & TV

Veja como estão as crianças do elenco Terra Nostra em 2025

Novela passou pela primeira vez em 1999

Exibida pela primeira vez em 1999, Terra Nostra foi um sucesso de audiência ao mostrar a história dos imigrantes italianos, em especial de Giuliana e Matteo. O elenco contou com grandes nomes e também com atores mirins – veja como está o elenco infantil de Terra Nostra hoje, nova reprise da Globo.

Nicolas Prattes – elenco Terra Nostra

Dá para imaginar que o atual marido de Sabrina Sato surgiu nas telinhas ainda criança e em Terra Nostra? O ator viveu o filho dos protagonistas, interpretados por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda. Com apenas três anos, Nicolas estreou na TV interpretando Francesquinho.

Apesar do papel importante na trama, o menino aparecia pouco, e sua cena mais importante foi no último capítulo, quando reencontra os pais. Sua cena foi exibida no último capítulo, quando o personagem se reencontra com a mãe em um orfanato.

Para quem não lembra, Giuliana (Ana Paula Arósio), ao chegar ao Brasil, é acolhida por Francesco Maglianno (Raul Cortez), amigo de seu pai. Mas ela enfrenta a rejeição da esposa dele, Janete (Ângela Vieira), que não aceita a presença da jovem. A situação fica ainda mais complicada quando Marco Antônio (Marcello Antony), filho de Janete, se apaixona pela imigrante.

Um dos momentos mais marcantes da trama é o pós-parto de Giuliana. Ao pedir para ver o bebê, ela é enganada pela sogra, que mente dizendo que a criança nasceu morta. Na verdade, Janete ordena que a governanta Mariana (Tania Bondezan) entregue o menino às irmãs de caridade, para evitar que o filho de Marco Antônio fosse criado fora do casamento.

Culpada, Mariana acaba revelando que deixou o bebê na Santa Casa de Misericórdia, mas ele já havia sido adotado. Entre enganos e reviravoltas, Giuliana é levada a acreditar que Francesquinho é seu verdadeiro filho. Só no final da novela a personagem descobre que seu filho legítimo se chama Juanito, e o reencontro acontece ao lado de Francesquinho.

André Luiz Miranda

O ator André Luiz Miranda viveu o personagem Tiziu em Terra Nostra quando tinha apenas 11 anos de idade. Agora, aos 37, o ator celebra uma carreira recheada de personagens e continua em plena atividade na telinha e no streaming.

Depois de Terra Nostra, André participou de outras produções de sucesso como Aquarela do Brasil (2000), A Casa das Sete Mulheres (2003), Floribella (2005), Avenida Brasil (2012) e O Rico e Lázaro (2017).

Atualmente, o ator interpreta Silas na novela bíblica Paulo, o Apóstolo, exibida pela Record. No streaming, ele também brilhou na terceira temporada de Arcando Renegado, do Globoplay, como o inspetor Cristiano.

André Luiz Miranda será par romântico de Grazi Massafera em uma nova produção para o streaming. Ele também já está confirmado no elenco da releitura de Dona Beja, que estreia em 2026 na HBO Max. Na trama, viverá o promotor João Carneiro de Mendonça, pai de uma das filhas da protagonista, papel de Grazi.

