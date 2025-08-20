Novela Terra Nostra de 1999 será reprisada na Globo

A TV Globo anunciou que a novela Terra Nostra será reprisada na emissora a partir de 1º de setembro, logo após o Jornal Hoje, na edição especial. A produção é considerada uma das maiores obras de Benedito Ruy Barbosa e substitui História de Amor.

Qual a história da novela Terra Nostra?

A novela brasileira mais italiana de todos os tempos, Terra Nostra foi um sucesso em 1999, com Thiago Fragoso e Ana Paula Arósio protagonizando um folhetim pela primeira vez. Giuliana e Matteo se tornaram o casal queridinho do público. Ali, os telespectadores aprenderam palavras em outro idioma que logo tomou conta do país.

A saga de Terra Nostra começa em 1894, em meio à grande onda migratória que trouxe milhares de italianos ao Brasil. Fugindo da crise que assolava a Europa, Julio (Gianfrancesco Guarnieri) e Ana (Bete Mendes) embarcam rumo ao novo continente acompanhados da filha Giuliana (Ana Paula Arósio), uma jovem sonhadora. Durante a travessia, Giuliana conhece Matteo (Thiago Lacerda), um imigrante cheio de esperança no futuro. O encontro logo se transforma em paixão arrebatadora.

Mas a viagem guarda dores: a morte dos pais de Giuliana deixa a moça desamparada. Matteo se torna seu único apoio, e juntos eles prometem enfrentar o que vier pela frente. O destino, porém, os separa no desembarque, colocando-os em caminhos distintos.

No interior de São Paulo, Matteo consegue trabalho nas lavouras de café da fazenda do poderoso coronel Gumercindo (Antônio Fagundes). Corajoso, ele se destaca ao liderar reivindicações dos trabalhadores, despertando a ira do patrão. A relação muda quando o coronel lhe oferece a mão da filha mais velha, Rosana (Carolina Kasting). Matteo aceita, mas sem jamais esquecer Giuliana, o grande amor de sua vida.

Já em São Paulo, Giuliana é acolhida por Francesco Maglianno (Raul Cortez), um bem-sucedido imigrante italiano que prosperou no Brasil e se tornou referência na comunidade. Na mansão dos Maglianno, o filho do patriarca, Marco Antônio (Marcello Antony), se encanta pela jovem. Determinada a reencontrar Matteo, Giuliana rejeita o rapaz, mas acaba cedendo à pressão do destino quando descobre que seu amado está casado com Rosana.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa em parceria com Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e com direção de Jayme Monjardim, Marcelo Travesso e Carlos Magalhães, Terra Nostra reuniu um elenco de peso. Além de Ana Paula Arósio, Thiago Lacerda e Raul Cortez, a trama contou com nomes como Carolina Kasting, Paloma Duarte, Maria Fernanda Cândido, Ângela Vieira, Antônio Calloni, Gabriel Braga Nunes e tantos outros que marcaram época na teledramaturgia.