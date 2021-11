Como foi o casamento de Augusto e Leopoldina na vida real?

Em N0s Tempos do Imperador, Augusto (Gil Coelho) e Leopoldina (Bruna Griphao) vão se casar. Em um primeiro momento, o príncipe se negou a união com a filha caçula de Pedro (Selton Mello), mas logo se rendeu à paixão. Augusto e Leopoldina se casaram na vida real, e o mesmo deve acontecer na novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

Augusto e Leopoldina se casaram na vida real?

Leopoldina e o Duque de Saxe-Coburgo-Gota se casaram em 15 de dezembro de 1864. Assim como aconteceu na novela, a mãe de Augusto, Clementina de Orléans, inicialmente foi contra a união dos dois. Isso porque ela era uma mulher muito ambiciosa e almejava que seu filho se casasse com a futura imperatriz do Brasil.

Inicialmente, Isabel se casaria com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota e sua irmã ficaria com Gastão de Orléans, o Conde D’Eu. Porém, devido a uma maior afinidade entre os casais, Leopoldina se casou com o Duque, enquanto Isabel se uniu a Gastão.

Pelo casamento, Leopoldina abdicou do título de princesa brasileira e passou a ser a a princesa de Saxe-Coburgo-Gota e duquesa de Saxe. Assim como está sendo mostrado na novela, o casamento de Dina e Augusto tinha muito amor e paixão.

Após o casamento, Leopoldina e o marido passaram a morar no Rio de Janeiro. Porém, eles viviam divididos entre o Brasil e a Europa, até que se mudaram de vez para Viena.

O casal teve quatro filhos: Pedro Augusto, Augusto Leopoldo, José Fernando e Luís Gastão. Apesar da prosperidade no casamento e com a família, Dina teve uma vida curta.

A jovem morreu em 7 de fevereiro de 1871, aos 23 anos, vítima de febre tifóide. Ela deixou o marido e os quatro filhos.

O que vai acontecer em Nos Tempos do Imperador?

Até o momento, Clementina de Orléans não autorizou o casamento de seu filho com Leopoldina. A filha caçula de Dom Pedro II ficará desolada e fará um grande drama para a sua família e dirá que, se não puder se casar com Augusto, irá virar freira. “Nunca mais quero ficar noiva de ninguém! A partir de agora, serei noiva de Jesus Cristo! Vou me tornar freira”.

Mesmo com a negativa de sua mãe, Augusto diz que irá se casar com Leopoldina de qualquer maneira. Para a felicidade dos pombinhos, a resistência de Clementina não vai durar muito tempo.

Em cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado, 13 de novembro, Clementina irá mudar de ideia. Augusto estará exultante ao dar a notícia para sua noiva.

