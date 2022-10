Estreia da novela Todas as Flores lançará 5 capítulos de uma vez

A estreia da novela Todas as Flores está próxima e assim o público poderá acompanhar duas grandes novelas inéditas ao mesmo tempo. Além de assistir Travessia de Gloria Perez no horário nobre da TV Globo, os noveleiros vão poder acompanhar semanalmente a nova obra de João Emanuel Carneiro no catálogo da Globoplay. O folhetim será exclusivo da plataforma streaming, mas será exibida na TV aberta no futuro.

Quando será a estreia da novela Todas as Flores na Globoplay?

A estreia da novela Todas as Flores será no dia 19 de outubro de 2022, quarta-feira. O folhetim vai disponibilizar 5 capítulos de uma vez na Globoplay e será necessário ser assinante de um dos planos da plataforma entre R$ 14,90 e R$ 89,90 para ter acesso. É possível que o primeiro capítulo esteja disponível gratuitamente, como já ocorreu com outras obras do streaming.

No total, a obra de João Emanuel Carneiro terá 85 capítulos e sempre disponibilizará 5 capítulos por vez, sempre nas quartas-feiras.

De acordo com o jornal O Globo, a primeira fase do folhetim será exibida entre outubro e dezembro. Depois, o folhetim retorna com o restante de seus capítulos entre abril e junho de 2023 – Sempre repetindo o mesmo padrão, ou seja, 5 episódios por semana. É esperado que em 2022 sejam exibidos 45 capítulos no total e no ano que vem um número um pouco menor, 40 episódios.

Qual a história de Todas as Flores?

A história de Todas as Flores tem três personagens centrais que o público irá conhecer na estreia da novela Todas as Flores: as vilãs Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin) e a mocinha Maíra (Sophie Charlotte).

Zoé é mãe de Maíra e Vanessa, mas abandonou a personagem de Charlotte quando pequena por não aceitar que a filha é cega. A menina foi criada apenas pelo pai e nem faz ideia que a mãe está viva.

No entanto, tudo muda quando a jovem perde o pai. Sozinha no mundo, ela acaba reencontrando Zoé, que tem planos obscuros para a moça. Como a filha mais nova da vilã, Vanessa, sofre de uma grave doença, ela precisa da doação de medula óssea de Maíra para que Vanessa sobreviva.

As duas começam a usar a garota e não dão o afeto que a jovem tanto busca. Durante este período, Maíra vai começar a trabalhar como perfumista na empresa da família de Rafael (Humberto Carrão). Os dois se aproximam e um interesse mútuo cresce, mas há um problema: Rafael é noivo de Vanessa. O que ele não sabe é que a jovem só quer o seu dinheiro e status.

Assista a chamada e já se prepare para a estreia da novela Todas as Flores:

Todas as Flores vai passar na TV aberta?

A estreia da novela Todas as Flores é exclusiva na Globoplay, mas quem não é assinante da plataforma terá chance de assistir o folhetim totalmente de graça no futuro. Segundo o Notícias da TV, os planos da Rede Globo são de exibir a produção na TV aberta no ano que vem.

Ainda não há informações de dia e mês que o folhetim deve ir ao ar, mas espera-se que seja no segundo semestre do ano. Ainda segundo as informações, por enquanto a emissora pretende colocar a novela na faixa das 23h00 e reeditar o folhetim para uma quantidade menor de capítulos.

Outras novelas do autor João Emanuel Carneiro

Todas as Flores não é a única obra de João Emanuel Carneiro em exibição, o escritor também é responsável pela trama de A Favorita, a atual novela do Vale a Pena Ver de Novo.

A primeira novela solo de João Emanuel Carneiro foi Da Cor do Pecado (2004). Depois, ele emplacou o sucesso Cobras & Lagartos (2006) e então lançou A Favorita (2009), sobre a rivalidade de Flora e Donatela.

Em 2012, foi ao ar um dos maiores sucessos da carreira de Carneiro, Avenida Brasil (2012), com as icônicas personagens Carminha e Ritinha/Nina. Em seguida, ele lançou a novela A Regra do Jogo (2015 – 2016).

A última novela do autor para as telinhas da Globo foi Segundo Sol, de 2018. Agora, ele está com a estreia da novela Todas as Flores em mãos, que será lançada na Globoplay.

