Leopoldina morre na novela Nos Tempos do Imperador?

Leopoldina (Bruna Griphao) é a filha caçula de Dom Pedro II (Selton Mello) e Teresa Cristina (Letícia Sabatella). Na vida real, a princesa morreu bem jovem, alguns anos após seu casamento com Augusto de Saxe-Coburgo-Gota. Atualmente no folhetim do horário das seis, os dois estão prestes a se casar. Leopoldina morre em breve na novela?

Leopoldina morre na novela?

Ainda não há informações se esse acontecimento será mostrado na novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão. Porém, se a trama seguir o que de fato aconteceu na vida real, a personagem deve mesmo morrer.

Isso porque a princesa Leopoldina morreu aos 23 anos de idade vítima de febre tifóide. A irmã caçula da Princesa Isabel passou a sofrer com febre alta, dores intestinais intensas e manchas pelo corpo, além de delírios, convulsões e alucinações.

Ela teve problemas gastrointestinais que não foram associados à água contaminada da cidade, e passou a perder a consciência aos poucos. Pouco tempo depois, os médicos comunicaram ao Duque que não havia mais esperanças para a sua esposa. Leopoldina morreu em 7 de fevereiro de 1871 e foi sepultada na cripta da St. Augustinkirche, na Áustria. Ela deixou o marido e os quatro filhos do casal.

E a princesa Isabel?

Ao contrário de sua irmã Leopoldina, a princesa Isabel teve uma vida longa. Ela morreu aos 75 anos de idade, em 14 de novembro de 1921, na França. Em 1918, Antônio Gastão, filho da princesa, morreu ao realizar manobras aéreas de rotina com seu avião. O veículo caiu e ele não sobreviveu à queda. A partir daí, Isabel passou a ficar com a saúde debilitada.

Em 1920, Luís Maria Filipe, outro filho da princesa, também morreu devido a uma doença já prolongada. A dor de perder os filhos não fez bem para a saúde de Isabel, que confessou a Gastão, por meio de uma carta, já que ele estava viajando, que a situação estava quase a fazendo perder a cabeça.

Ao longo dos próximos meses, a saúde da princesa foi ficando cada vez pior. Em 1920, o governo brasileiro permitiu que os membros da família imperial retornassem ao Brasil, mas Isabel não poderia fazer uma viagem longa devido ao seu estado já debilitado. Em 1921, ela nem ao menos conseguia andar e veio a falecer no mês de novembro.