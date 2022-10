Patrícia Pillar e Antônio Fagundes são protagonistas de O Rei do Gado - Foto: Reprodução/Rede Globo

Novela será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo a partir de novembro

O Rei do Gado elenco: quem é quem no novelão dos anos 90

Patrícia Pillar e Antônio Fagundes são os protagonistas de O Rei do Gado elenco. A novela foi exibida pela primeira vez em 1996 e ganhará uma nova reprise no Vale a Pena Ver de Novo a partir de novembro, substituindo A Favorita (2008). Relembre os principais atores e personagens do folhetim de Benedito Ruy Barbosa.

Patrícia Pillar é Luana – O Rei do Gado elenco

Patrícia Pillar interpreta Luana em O Rei do Gado. A personagem é uma boia-fria de humilde origem e que ficou órfã muito cedo. Ela se junta ao grupo dos dos sem-terra que invadem uma das fazendas de Bruno Mezenga, mas acaba se apaixonando por ele e vivendo um romance.

Hoje, ela está com 58 anos de idade e deixou a Globo. Ela trabalha nos bastidores de produções para TV e outras áreas artísticas.

Antônio Fagundes é Antônio/Bruno Mezenga

Antônio Fagundes é o protagonista de O Rei do Gado elenco, interpretando Antônio/Bruno Mezenga.

Antônio é dono de uma lavoura de café, de onde tira seu sustento. É casado com Nena (Vera Fischer) com quem um filho, Henrique (Leonardo Brício). Na segunda fase da trama, o ator interpreta Bruno, que se envolve com a boia-fria Luana.

Hoje, Antônio tem 73 anos e não trabalha mais na Globo. Sua última novela foi em 2019, quando esteve em Bom Sucesso.

Glória Pires é Marieta/Rafaela

Glória Pires interpretou Marieta/Rafaela, uma das personagens mais misteriosas da novela. Ela é apresentada ao público como uma impostora, mas aos poucos vai revelando sua verdadeira identidade.

Aos 58 anos, Gloria continua atuando na emissora. Recentemente, fez uma pequena participação na novela Além da Ilusão. Em 2019, esteve em Éramos Seis.

Tarcísio Meira é Giuseppe Berdinazi

Tarcísio interpretou Giuseppe Berdinazi, italiano dono de uma fazenda de café que vive em pé de guerra com a família Mezenga. Ele é casado com Marieta (Eva Wilma), com quem teve quatro filhos: Bruno (Marcello Antony), Giácomo Guilherme (Manoel Boucinhas), Geremias (Caco Ciocler) e Giovanna (Letícia Spiller). Não aceita o relacionamento da filha com Henrique, filho da família rival, e fica louco.

O ator faleceu em agosto do ano passado, aos 85 anos, vítima de Covid-19. Sua última novela foi Orgulho e Paixão, em 2018.

Stênio Garcia é Zé do Araguaia

Zé do Araguaia é o capataz da fazenda de Bruno Mezenga, muito leal ao seu patrão. Um homem de bem, começa a tratar Luana como se fosse sua filha quando ela chega na fazenda.

Hoje, aos 90 anos, faz apenas pequenas participações em novelas e seriados, como em Filhas de Eva (2021) e Deus Salve o Rei (2018).

Caco Ciocler e Raul Cortez interpretam Geremias

O personagem Geremias foi interpretado por dois atores de O Rei do Gado elenco. Na primeira fase, Caco Cicoler foi responsável por viver o dono dos cafezais. Depois, passou o bastão para Raul Cortez. Construiu um império, mas se tornou um homem sozinho depois de destratar a própria família e de fracassar em dois casamentos com seu jeito cruel e rude.

Caco Ciocler, hoje com 51 anos, segue trabalhando em novelas e esteve recentemente em Pantanal. Já Raul Cortez faleceu em julho de 2006, aos 73 anos.

Vera Fisher é Nena

Nena, interpretada por Vera Fisher, é a esposa de Antônio Mezenga e mãe de Henrique. Uma mulher simples, batalhadora e muito amora com sua família.

Hoje aos 70 anos, também está fora da Globo. Sua última novela foi em 2018, quando esteve em Espelho da Vida (2018) antes de deixar a emissora carioca.

Leonardo Brício é Henrico

Henrique, ou Henrico como é chamado pelos seus pais, é o filho único de Antônio e Nena. Ele se apaixona por Giovanna, filho da família rival, e foge com ela por serem impedidos de viver esse amor. Os dois têm um filho, Bruno, que prospera com os negócios do pai.

Hoje, aos 59 anos de idade, segue trabalhando como ator. Seu último trabalho foi no seriado Arcanjo Renegado, do Globoplay.

Letícia Spiller é Giovanna

Giovanna é filha de Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira) e Marieta (Eva Wilma), família rival aos Mezengas. Apesar do ódio entre eles, se apaixona por Henrique, com quem foge após ser impedida pelo pai de namorar com o rapaz. A fuga deixa seu pai louco.

Letícia hoje tem 49 anos de idade e deixou a Globo no ano passado. Seu último trabalho foi em 2018, quando esteve na novela O Sétimo Guardião.

Marcello Antony é Bruno

É o filho mais velho de Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira) e Marieta (Eva Wilma), que morre como herói na guerra. Era o mais sensato e apaziguador entre os filhos de Giuseppe, mas foi ele quem aconselhou Henrique a fugir com Giovanna.

Marcello Antony hoje tem 57 anos. Seu último trabalho foi em 2017, quando esteve em Malhação: Viva a Diferença. Ele também atuou na novela portuguesa Valor da Vida em 2018.

