Como será o final de Clara em Vai na Fé após terminar com Helena

Nos capítulos da novela das 7, a personagem de Regiane Alves não teve a melhor das atitudes durante um encontro com as amigas de Helena (Priscila Steinman) e causou climão. Depois, para piorar a situação, ela teve uma crise de ciúmes que colocou tudo a perder e a personal trainer pediu por um tempo. Será que o final de Clara em Vai na Fé será sozinha ou ela conseguirá reconquistar o coração da amada?

Qual é o final da Clara de Vai na Fé?

Clara não terminará a novela sozinha, mas o público terá que esperar para ver o final feliz da personagem de Regiane Alves, pois a mãe de Rafa só conseguirá o amor de Helena de volta no último capítulo de Vai na Fé, segundo apurou a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, no começo de agosto.

Depois de Helena pedir um tempo para Clara e se despedir da namorada, elas só vão se reencontrar durante o casamento de Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis). O momento será primeiro de tensão, já que Clara verá Helena ao lado de Paula (Juliana França) no casório, irmã de Ben que já teve um romance com personal trainer antes.

Clara vai se aproximar das duas, cumprimentará Helena e perguntará se a dupla está junta, mas Paula logo irá cortar a ex de Theo. A irmã de Ben dirá que não ficaria com alguém que não para de falar da ex e que já tem uma namorada. Quando Paula deixar a cena, Clara e Helena ficarão sozinhas para se acertarem.

Clara pedirá desculpas pelos comentários que fez durante o jantar com as amigas de Helena e as duas se reconciliarão. A personagem de Regiane Alves pedirá mais uma chance e o relacionamento será enfim reatado. As cenas finais do casal serão de beijos apaixonadas durante a festança.

O último capítulo de Vai na Fé vai ao ar no dia 11 de agosto, próxima sexta-feira, a partir das 19h40. No dia seguinte, sábado, 12 de agosto, o público vai poder conferir a reprise deste episódio a partir das 19h45, segundo a programação da TV Globo. Esta é a última novela de Regiane Alves no contrato antigo com a TV Globo. Depois de 24 anos como atriz exclusiva da emissora, a partir de agora ela terá um contrato por obra.

"Minha primeira novela na emissora foi com uma Clara [em Laços de Família] e nossa relação atual se encerra com uma também. Sou grata por tudo que construí lá. Agora essa relação se transforma e logo tô de volta pra contar novas histórias pra vocês", escreveu a atriz no Twitter após o anúncio do final de seu contrato, em julho.

E como fica Rafa, filho de Clara

O herdeiro de Clara, Rafa (Caio Manhente), também terá um final feliz na novela Vai na Fé. Ele continuará com Kate (Clara Moneke), seu grande amor, e herdará a empresa do pai mau-caráter Theo (Emilio Dantas), que será preso no último capítulo após invadir o casamento de Ben e Sol para tentar sequestrar a noiva, segundo apurou a coluna de Sabrina Castro, do Notícias da TV, em julho.

Com a saída de Theo da jogada, Rafa se tornará o novo chefão da Bastos Imports, mas o garoto não abandonará sua grande paixão, que é a fotografia. Por isso, ele se dividirá entre as duas profissões.

Apesar de se tornar madame com o novo cargo do namorado, ao que tudo indica, Kate terminará a trama como empresária de Sol. Ela cuidava da carreira da madrinha, que depois ganhou a parceria do famoso empresário Mauro (Angelo Paes Leme), mas como o rapaz é um mau-caráter que prejudicará Sol nos últimos capítulos da trama, ele sairá do cargo, que deve voltar para as mãos de Kate.

