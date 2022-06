Como Tenório morre em Pantanal e quando isso vai acontecer no remake

Em 1990, a novela de Benedito Ruy Barbosa impressionou o público ao trazer imagens fortes às telinhas da Manchete. Como Tenório morre em Pantanal é uma dessas cenas que ficou na mente de muita gente, principalmente por acontecer depois de uma barbaridade cometida pelo personagem. No remake, Murilo Benício tem a missão de reviver o momento na versão da TV Globo.

Como Tenório morre na novela Pantanal de 1990?

Tenório morre com uma lança enfiada em sua barriga na novela Pantanal. Ele é atingido por Alcides, que se vinga por ter sido castrado pelo vilão. A morte acontece na beira do rio, quando Alcides e Zaqueu encurralam o mau-caráter. Após matar Tenório, Alcides joga seu corpo para as piranhas.

Tudo acontece na reta final da trama, depois que Tenório sequestra Maria Bruaca e Alcides. O casal fica amarrado e não consegue impedir Tenório, que depois de esquentar uma faca no fogo, parte para cima de Alcides. Em uma cena regada de horror e gritos, Tenório mutila a região íntima de Alcides, que chega a desmaiar.

Apesar de tudo, o casal sobrevive, mas Alcides promete se vingar. Mais tarde, ele fica escondido atrás de uma árvore a espera de Tenório no rio. Ele com uma lança nas mãos e Zaqueu com uma arma.

Ao avistar Tenório, Alcides deixa o esconderijo e enfrenta seu inimigo. Quando Tenório se prepara para atirar em Alcides, Zaqueu também sai do esconderijo e chama a atenção do vilão, que então tenta atirar no mordomo. Enquanto Tenório se ocupa com Zaqueu em uma troca de tiros, Alcides aproveita para se aproximar e então enfia a lança em Tenório, que morre na novela Pantanal.

Quando cena da morte de Tenório vai ao ar no remake de 2022?

Por se tratar de uma cena dos últimos capítulos da novela Pantanal, o momento em que Tenório morre deve ir ao ar por volta do mês de outubro, época prevista para o encerramento do remake nas telinhas da Globo. A castração de Alcides também é um acontecimento do fim do folhetim, por isso deve ser exibido também em outubro, ou talvez final de setembro.

Como a cena ainda não foi gravada, nenhum spoiler sobre como será a morte de Tenório na novela Pantanal de 2022 vazou até o momento. Porém, é esperado que Bruno Luperi repita os passos da versão original, já que tem feito isso com todas as mortes do folhetim até agora.

Por enquanto, as gravações ainda não chegaram nos capítulos finais da trama. Recentemente, Alanis Guillen, que vive Juma, publicou nas redes sociais uma imagem com uma barriga falsa de grávida. Na ordem cronológica da novela, Juma passa uma boa parte da trama a espera de sua filha e dá a luz capítulos antes da castração e morte de Tenório, por isso é possível avaliar que as cenas do final do vilão de Murilo Benício ainda não foram filmadas.

O que acontece com Maria Bruaca e Alcides depois que Tenório morre?

Depois que Alcides mata Tenório, o peão resolve deixar o pantanal e sua amada o acompanha. Para a felicidade de ambos, antes de irem embora, eles descobrem que a castração não deu certo e que apesar da dor que sentiu e sangue que perdeu, Alcides continua inteiro.

O casal vai até o rio para pegar a chalana e nenhum dos dois se despede de ninguém. Nem mesmo Maria Bruaca diz tchau para a filha e o neto, mas em conversa com Alcides, promete retornar no futuro para revê-los. Os dois partem para o Sarandi, no Paraná.

Morte de Filho de Tenório acontece na novela

Antes de Tenório morrer em Pantanal, o personagem perde um de seus filhos: Roberto. O rapaz é o caçula da família que Tenório tem com Zuleika e perde a vida ao ser atacado por uma sucuri durante um passeio de barco.

Na reprise de Pantanal do SBT, em 2008, a morte de Roberto foi ao ar cerca de um mês antes do assassinato de Tenório pelas mãos de Alcides. Se o remake seguir os mesmos passos, a cena deve ir ser exibida em meados de setembro de 2022.

Na versão da Globo, o papel ficou com o ator Cauê Campos, carioca de 20 anos de idade. Ele estreou nas telinhas em 2012, com a novela Avenida Brasil, e depois participou de outros folhetins, como Lado a Lado (2012 – 2013), Babilônia (2015), Totalmente Demais (2015 – 2016), entre outros. Um dos projetos mais famosos do ator é Detetives do Prédio Azul.

