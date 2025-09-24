Confira que horas vai começar a novela Vale Tudo hoje

Nesta quarta-feira, 24 de setembro, a novela Vale Tudo vai começar às 20h35 (horário de Brasília), mais cedo por causa o jogo da Libertadores. A transmissão da partida começa às 21h20, ocupando o horário nobre da TV Globo.

Resumo de Vale Tudo hoje

O episódio de Vale Tudo vai ser mais curto nesta quarta, mas como novela está na reta final, há cenas importantes programadas. Odete impede que César tome o remédio adulterado de Marco Aurélio. Cecília vai avisar Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem, então a menina deve conhecer o pai.

Enquanto isso, Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor e deixa Solange animada. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

No capítulo do dia 25 de setembro, Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

Na sexta, Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.