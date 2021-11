Conheça a trilha sonora de Quanto Mais Vida Melhor

A trilha sonora de Quanto Mais Vida Melhor, novela das 7 da Globo, conta com grandes nomes da música brasileira. Rael, Harmonia do Samba, Alcione, Duda Beat e Jorge Vercillo são alguns dos artistas que interpretam as faixas que embalam as histórias dos mocinhos e vilões.

Vem Quente Que Eu Estou Fervendo de Duda Beat – Trilha sonora de Quanto Mais Vida Melhor

A faixa que tem aparecido nos teasers de Quanto Mais Vida melhor é Vem Quente que eu estou fervendo, de autoria de Eduardo Araújo e Carlos Imperial, de 1967. A versão que irá ao ar da novela é da cantora pernambucana Duda Beat, lançada em 2019.

Vem, Neném do Harmonia do Samba – Trilha sonora de Quanto Mais Vida Melhor

O conhecido samba Vem, Neném, escrita por Mestre Bimba em 1999 ganha uma nova versão na voz do grupo Harmonia do Samba. A faixa será o tema do romance dos personagens Neném (Vladmir Brichta) e Paula (Giovanna Antonelli).

Final feliz, de Jorge Vercillo

Jorge Vercillo também está presente na trilha sonora de Quanto Mais Vida, Melhor. Final Feliz, composta pelo cantor no ano de 2000, irá ao ar na novela.

Can’t get you out of my head e E então na voz de Ayrton Montarroyos

O vencedor da edição de 2015 do The Voice Brasil, Ayrton Montarroyos, interpretará duas músicas na trilha sonora da novela. Can’t get you out of my head, lançada na voz da cantora australiana Kylie Minogue, ganha uma nova versão na voz do brasileiro. Ele também estará presenta com o primeiro single de seu álbum de estreia, E então, lançada em 2017. A faixa será a trilha do romance entre Osvaldo (Marcos Caruso) e Nedda (Elizabeth Savala).

Tijolo por tijolo de Alcione – Trilha sonora de Quanto Mais Vida Melhor

Alcione também está na trilha sonora com a faixa Tijolo por tijolo, escrita por Serginho Meriti e Claudemir, lançada em 2020 pela cantora.

Faixas inéditas – Quanto Mais Vida Melhor trilha sonora

Além de faixas já conhecidas pelo público, Quanto Mais Vida melhor traz músicas inéditas. Xande dos Pilares e Rael interpretam a faixa Conversa Mole, samba composto por Marquinhos OSócio. A faixa será tema do personagem de Vladmir Brichta. A história do jogador de futebol também será embalada por mais duas canções inéditas ainda não divulgadas.

