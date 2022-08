Mar do Sertão: 13 atores nordestinos da novela das 6

Ambientado em uma cidade fictícia do nordeste, a novela de Mario Teixeira traz um elenco com diferentes origens da região. Se afastando do eixo Rio-São Paulo, já muito difundido nas telinhas, a nova novela das seis conta com atrizes e atores que são da Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, entre outros estados. E melhor ainda, os Mar do Sertão atores nordestinos não interpretam apenas personagens secundários, mas estão também entre os protagonistas da trama.

Protagonista está entre Mar do Sertão atores nordestinos

A atriz Isadora Cruz é natural de João Pessoa, capital da Paraíba, e vive a protagonista Candoca. A mocinha é noiva de Zé Paulino (Paulo Guizé) no começo da história e vira alvo dos olhares de desejo de Tertulunho (Renato Góes).

Para interpretar a personagem, a atriz contou ao site oficial da Globo que nem precisou de dublês para as cenas em que andava a cavalo na novela. A famosa revelou que sua mãe sempre cavalgou e o avô tinha uma fazenda no interior da Paraíba, por isso a jovem sempre foi acostumada a andar a cavalo.

Apesar de ser natural da Paraíba, a atriz não morou no estado nordestino por toda a sua vida. Quando era pequena, ela se mudou para Miami, nos Estados Unidos, com a família, e retornou ao Brasil quatro anos depois. Por volta de 2014, quando estava com 16 anos, ela se mudou novamente. Desta vez, ela foi para Paris, na França, e passou a estudar cinema.

Nos últimos anos, a famosa vivia em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Ela retornou ao Brasil para trabalhar em Mar do Sertão e não revelou até agora se seus planos são de permanecer no país após o término do projeto.

Atualmente com 24 anos de idade, esta é a segunda novela de Isadora. Em 2016, ela fez sua estreia nas telinhas da Globo com a personagem Cris de Haja Coração.

Felipe Velozo

Baiano, o ator Felipe Velozo vai viver o personagem Tomás na trama de Mar do Sertão. O personagem é gerente do banco da cidade de canta Pedra e é apaixonado por Rosinha, mas não tem coragem de contar para a moça quais são seus sentimentos por ela.

O ator já esteve em produções como Mariguella (2021), Irmãos Freitas (2019), Na Rédea Curta (2019), além de aparecer na série Família Paraíso (2022) e estar cotado para a produção A Névoa, da HBO Latin America. O ator de 34 anos de idade já tem mais de uma década de carreira.

Antagonista também é um dos Mar do Sertão atores nordestinos

Um dos principais nome da trama, Renato Góes também é nordestino. O ator é natural de Recife, capital do Pernambucano, e vive o personagem Tertulinho. Mulherengo, ele é filho do coronel Tertúlio (José de Abreu) na trama e é um dos componentes do triângulo amoroso que comanda a história.

Recentemente, o ator esteve nas telinhas da Globo como o personagem José Leôncio de Pantanal. Ele esteve presente na primeira fase do folhetim, que ficou no ar entre março e abril de 2022, como a versão jovem do fazendeiro. Nesta trama, o ator pernambucano precisou esconder seu sotaque. O apelido de seu personagem quando menino era “mineirinho”, mas ele passa a maior parte da história morando em Mato Grosso do Sul.

Lucas Galvino

Cearense, o ator é uma das novidades que o elenco de Mar do Sertão traz para o público. Estreante em novelas, Lucas Galvino vai interpretar o personagem Mirinho, um dos filhos de Timbó (Enrique Diaz) e Tereza (Clarissa Pinheiro). Primogênito, do casal, ele tem Rosinha (Manuella Guimarães/Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile) como irmãos e acaba se envolvendo com más companhias ao longo da trama.

O jovem já esteve em alguns curtas como Vando Vulgo Vedita (2017) e Fotos Privadas (2020) e faz parte da companhia de teatro cearense Inquieta.

Titina Medeiros

A atriz potiguar Titina Medeiros vai viver Nivalda na trama. Titina é natural de Currais Novos, município do Rio Grande do Norte, e sua personagem será casada com Sabá Bodó (Welder Rodrigues), o prefeito da cidade de Canta Pedra, lugar em que se passa a história.

A famosa de 44 anos já esteve em outras novelas da emissora, como Cheias de Charme (2012), Geração Brasil (2014) e A Lei do Amor (2016 – 2017).

César Ferrario

Também do Rio Grande do Norte, o ator César Ferrario vai interpretar o personagem Zahym na trama da novela. O famoso de 48 anos será pai de Labibe (Theresa Fonseca), uma das melhores amigas de Candoca, e terá seu próprio comércio. O homem será um vendedor de tapetes persas, eletrodomésticos, entre outros objetos, e vai oferecer a filha a um sheik.

Nos últimos tempos, o ator fez uma participação na novela Pantanal, além das séries Aruanas (2021) e Sob Pressão (2019). Ele também esteve em A Dona do Pedaço (2019), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018) e O Rebu (2014).

Érico Brás

Entre os Mar do Sertão atores nordestinos, Érico Brás é do time dos baianos. O famoso é natural da capital do estado, Salvador, e tem 43 anos de idade. Bastante conhecido por seus trabalhos no humor, como o Zorra Total, na novela o ator viverá o personagem Cidão, jornalista da cidade de Canta Pedra.

Pouco presente em novelas até agora, Érico já atuou em programas como Tá no Ar: A TV na TV (2017), Tapas & Beijos (2011 – 2012) e A Grande Família (2010).

Matteus Cardos0

Matteus Cardoso é mais um artista natural do Rio Grande do Norte entre Mar do Sertão atores nordestino. O famoso de 34 anos de idade interpreta o peão Joel Leiteiro na trama, um rapaz que conhece todos na cidade, tem bom coração e é um pouco ingênuo.

Matteus é formado em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e também tem especialização em cinema pela Universidade Estatal Russa de Cinematografia. Ele já apareceu em produções como Septo (2016 – 2019) e Dalton/Hebe (2016) e também é roteirista.

Quitéria Kelly

Quitéria Kelly nasceu em João Pessoa, Paraíba, mas foi criada em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A atriz de 40 anos vai viver a personagem Latifa, mãe de Labibe e esposa de Zahym (papel do potiguar César Ferrario). Sua personagem é uma comerciante competente e dedicada que vive de forma recatada por causa da religião.

O trabalho mais recente de Quitéria nas novelas foi Amor de Mãe (2019 – 2021), como a personagem Dr. Melânia). Antes disso, ela atuou em Malhação (2019) e Onde Nascem os Fortes (2018).

Everaldo Pontes

Natural de Pilar, na Paraíba, o ator de 67 anos interpreta o personagem Adamastor, um pastor de cabras. É o personagem que resgata Zé Paulino após o protagonista sofrer um acidente no começo da trama.

Nos últimos anos, o ator esteve bastante envolvido com o cinema e não muito às caras em novelas. Seus últimos projetos nas telinhas foram as minisséries Fim do Mundo (2016) e Gabriela (2012) e a novela Duas Caras (2008).

Cyria Coentro será mãe de protagonista

Cyria Coentro é de Salvador, capital da Bahia, e vai interpretar a personagem Dodôca, mãe de Candoca. A mulher será uma costureira trabalhadora que criou a filha sozinha. Após anos de trabalho duro, sua saúde fica debilitada.

Aos 56 anos de idade, a atriz soma em seu currículo trabalhos nas séries Impuros (2018 – 2022), Sob Pressão (2021), Os Dias Eram Assim (2017) e nas novelas (O Tempo não Para (2018), Velho Chico (2016), Sete Vidas (2015), Em Família (2014), Flor do Caribe (2013), Viver a Vida (2010), A Favorita (2008), entre outras.

Thardelly Lima

Thardelly Lima é natural de Cajazeiras, na Paraíba, e esteve recentemente nas telinhas da Globo. De 2021 a 2022, ele ocupou a faixa das 19h com o personagem Odaílson de Quanto Mais Vida Melhor. Agora, o ator de 40 anos vai viver o personagem Vespertino em Mar do Sertão.

Na trama de Mario Teixeira, Vespertino é um agiota da cidade de Canta Pedra. Ele é oportunista e gosta de aproveitar das situações. Vespertino usa uma casa de câmbio para servir de fachada para seus negócios ilegais.

Nanego Lira entre os Mar do Sertão atores nordestinos

Nanego Lira é outro da lista de Mar do Sertão atores nordestinos que é natural do estado da Paraíba. O ator interpreta o padre Zezo na trama e é um personagem de bom humor. Na história, ele é quem cria a jovem Lorena (Mariana Sena), sua sobrinha.

Entre os trabalhos mais recentes do ator estão o curta Menino Azul (2020), a novela Amor de Mãe (2019 – 2021) e a série Onde Nascem os Fortes (2018).

