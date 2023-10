Cris em Elas por Elas, Valentina Herszage está solteira?

A atriz Valentina Herszage, de 25 anos, está de volta às telinhas em "Elas por Elas". A artista é um rosto familiar para aqueles que acompanham as tramas das seis e das sete, e suas personagens costumam fazer sucesso, além de despertar a curiosidade do público sobre sua vida pessoal.

Quem é o namorado de Valentina Herszage?

Valentina tem publicado fotos ao lado de um rapaz com legendas amorosas, mas leva o relacionamento de forma bastante discreta. Tudo o que sabemos é que o nome do bonitão é Gabriel. Ele mantém um perfil privado no Instagram apenas para família e amigos, somando um pouco mais de mil seguidores.

A atriz compartilhou a primeira foto ao lado do amado em fevereiro deste ano, escrevendo: "O amor é azulzinho". Em junho, Valentina publicou uma segunda recordação com Gabriel: "Meu grande amor tem cheiro de café com docinho no fim da tarde. Te amo com a força dos ossos. Quero tudo com você. Meu (re)encontro." O jovem respondeu afirmando que ama a namorada. Nos comentários, uma série de famosos e colegas de trabalho da artista desejaram felicidades no relacionamento. Até agora, Cris de "Elas por Elas" ainda não falou publicamente sobre o novo amor.

A famosa terminou o namoro de quatro anos com o ator Ravel Andrade, de 29 anos, em setembro de 2021. Em uma declaração à jornalista Patrícia Kogout, colunista do jornal O Globo, Valentina Herszage afirmou que a relação chegou ao fim devido às agendas atribuladas, já que ela estava gravando a novela "Quanto Mais Vida Melhor", no Rio de Janeiro, enquanto ele estava em São Paulo. Apesar do término, a atriz enfatizou que ambos continuam sendo amigos.

O ex-namorado de Valentina também é ator da TV Globo. Ravel Andrade participou de novelas como "Império" (2014), "Rock Story" (2016) e "Amor de Mãe" (2019), além de ter atuado em séries como "Sessão da Terapia" (2014), "Supermax" (2016), "Onde Nascem os Fortes" (2018), "Aruanas" (2019) e "Sob Pressão" (2022). Atualmente, ele namora a atriz Andreia Horta.

Quais novelas Valentina fez?

Em 2017, aos 19 anos, a atriz fez sua estreia na Rede Globo emplacar o papel de Bebeth na novela "Pega Pega". A personagem era filha de Eric, interpretado por Mateus Solano, um dos protagonistas da trama escrita por Claudia Souto.

A história de Bebeth era marcada por conflitos familiares. A perda de sua mãe em um trágico acidente de carro durante a infância a deixou traumatizada e carente, impactando sua vida ao longo da adolescência. A garota também tinha como amigo um canguru imaginário.

Dois anos depois, Valentina Herszage se destacou ao dar vida à jovem apresentadora Hebe Camargo no seriado "Hebe", disponível no Globoplay. Já na fase adulta, a atriz Andréa Beltrão assumiu o papel.

Em "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021), a atriz conquistou seu segundo papel nas novelas da Globo, interpretando a personagem Flávia. A jovem era uma dançarina de pole dance que se envolve em um plano de roubo ao lado de Cora (Valentina Bandeira).

Agora, Valentina Herszage retorna às novelas interpretando Cris em Elas por Elas, filha caçula de Lara (Deborah Secco) e Átila (Sérgio Guizé), e irmã de Yeda (Castorine). A jovem fica interessada em Giovanni (Filipe Bragança), filho de Helena (Isabel Teixeira), mas o rapaz está apaixonado por Ísis (Rayssa Bratillieri). Cris não desiste de conquistar o rapaz e se torna rival da militante.

Além do trabalho em novelas, Valentina Herszage esteve nos seriados "Fim", do Globoplay, e "Suíte Magnólia", do canal Futura, e nos filmes "Mate-Me Por Favor" (2015), "Homem Onça" (2021), "Raquel 1:1" (2023) e "O Mensageiro".