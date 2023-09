Como termina a novela Elas por Elas de 1982?

O remake de Elas por Elas conta a história de sete amigas que se reencontram após 20 anos de separação. A novela traz um enredo com amores, traições e até comédia - , mas para quem não assistiu a primeira versão, reunimos os principais desfechos e como termina a novela Elas por Elas, pelo menos na versão original.

Como acabou a novela Elas por Elas em 1982?

Um dos grandes mistérios da novela Elas por Elas é a morte de Zé Roberto (Andre Diamand), irmão de Natália (Joanna Fomm), que é resolvido na reta final da trama. Ele foi empurrado de uma pedra quando era jovem e Natália passou os 20 anos seguintes de sua vida tentando descobrir o que aconteceu. Depois de muito investigar o caso após o reencontro com as amigas, ela descobre que foi ela mesma quem empurrou o rapaz e perdeu a memória do ocorrido por conta do trauma.

Natália só consegue descobrir quem matou o irmão com ajuda de Décio (Marco Nanini) e então pede perdão para as amigas Wanda (Sandra Bréa) e Marlene (Mila Moreira) pela confusão que causou, pois além de acusá-las injustamente, ainda pediu para que seu irmão Carlos (Herson Capri) seduzisse as duas e conseguisse informações valiosas para sua investigação.

Troca de bebês

Outro momento muito importante que ganha resolução no final da novela Elas por Elas é a troca dos bebês de Helena (Aracy Balabanian) e Adriana (Esther Góes). Como queria um herdeiro homem, Miguel (Mário Lago), pai de Helena, subornou uma enfermeira e conseguiu trocar o filho de Adriana, Gil (Lauro Corona), pela sua neta biológica, Mirian (Tássia Camargo). Ambos cresceram sem saber da verdade e a confusão na família começou quando eles se conheceram e deram início a um romance. Adriana e Helena também não sabiam de nada e a revelação acontece depois que Miguel confessa seu segredo para a filha.

O empresário não aguenta mais as inconsequências de Helena e resolve falar a verdade depois que descobre que ela contratou um homem para incriminar Miriam e colocar drogas na bolsa da jovem. Por conta disso, ele chama Eva (Nathalia Timberg), que também sabe do segredo, e enfim para de esconder tudo o que fez para a herdeira e Adriana no passado.

Investigação de Mario Fofoca

A grande investigação de Mario Fofoca (Luís Gustavo) também ganha sua resolução no final da novela Elas por Elas. Ele passa a trama trabalhando para descobrir quem era a amante de Átila, marido de Marcia que morre no começo da história, e finalmente chega em Wanda (Sandra Bréa), sua irmã. Ele fica decepcionado com a situação e até escreve uma carta de demissão para Márcia, mas Wanda resolve revelar toda a verdade para a amiga, que entende o lado da amiga e a perdoa pelas mentiras.

Após se tornar viúva, o final feliz de Carmem é ao lado de Rene (Reginaldo Faria), seu cunhado. Os dois começam a trama cheios de problemas, já que o advogado vive com ela, o marido e os filhos. Mas ao longo da história, depois que ela perde o amado, os sentimentos entre os dois começam a surgir. Rene abandona Ieda no desfecho da novela e se declara para Carmem, com quem fica.

E a amizade prevalece no final da novela Elas por Elas e vence todos os obstáculos. Apesar dos altos e baixos sofridos pelas personagens na trama, as sete protagonistas - Marcia (Eva Wilma), Wanda (Sandra Bréa), Natália (Joana Fomm), Helena (Aracy Balabanian), Adriana (Esther Góes), Carmem (Maria Helena Dias) e Marlene (Mila Moreira) - conseguem superar seus conflitos e se acertam. Até mesmo Helena e Adriana, inimigas porque a riquinha roubou o namorado da amiga no passado, conseguem chegar a um acordo. Nas cenas do último capítulo, elas aparecem todas juntas em uma celebração e brindam.

Relacionado - Como estão as atrizes da primeira versão da novela Elas por Elas?

O final do remake de Elas por Elas vai ser igual da versão original?

Para quem se pergunta como será a novela Elas por Elas e se ela seguirá fielmente os acontecimentos da versão de 1982, os autores Thereza Falcão e Alessandro Marson explicaram para a imprensa em coletiva, no começo do mês de setembro, que a releitura foi atualizada. Muitas coisas mudaram na vida das mulheres desde os anos 80 e a dupla resolveu que era importante trazer isso para as telas. Por isso, a história ganhará algumas mudanças, o que também deve afetar o final do folhetim.

Como os mistérios de algumas histórias da novela foram revelados apenas nos últimos capítulos, isso impossibilitou que elas tivessem consequências e fosse desenvolvidas. Por isso, segundo os autores, eles planejam que grandes revelações da produção aconteçam antes. Assim, é possível que Natália descubra com mais rapidez que foi a responsável pela morte do irmão e Lara pode ficar a par que Taís era a amante do marido antes do que aconteceu no folhetim de 1982.

Além disso, algumas diferenças vão alterar a história, por exemplo, a troca de bebês, que não está prevista para acontecer no remake. Em entrevista para a coluna F5 da Folha de São Paulo, em setembro, a diretora Amora Mautner disse que com a tecnologia de hoje em dia, como a ultrassonografia, não seria possível que a troca de um menino por um menina não fosse percebido por Helena e Adriana, e por isso na releitura o mistério deste núcleo será outro.

Leia também - Elenco de Elas por Elas de 1982 x 2023, quem é quem na novela