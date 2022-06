Cuidado Com o Anjo será exibida pela 3ª vez SBT; veja horário e estreia

Cuidado Com o Anjo estreia no SBT - Foto: Divulgação

Tem mais uma estreia chegando no canal de Silvio Santos. A partir da próxima segunda-feira, 6, Cuidado Com o Anjo volta a ser exibida no SBT e entra para o horário vespertino junto com os demais títulos da emissora. A trama foi escolhida pelo público com 74,74% dos votos na enquete realizada nas redes sociais.

Quando estreia Cuidado Com o Anjo no SBT?

Cuidado com o Anjo no SBT estreia em 6 de junho, segunda-feira, às 17h30, horário de Brasília. A trama é mexicana e foi ao ar pela primeira vez em 2008. O clássico estrelado pelos atores William Levy e Maite Perroni, conta a história de Malú, uma menina que foi entregue ao padre Anselmo (Miguel Córcega) por sua mãe, que acreditava estar à beira da morte.

A menina cresce em um orfanato, mas foge da instituição e passa a viver como pode. Durante a adolescência, a jovem é atacada por um bêbado e fica traumatizada, passando a ter pesadelos terríveis e medo dos homens.

Ela vive sozinha até que conhece Candelária (Evita Muñoz), lhe dá abrigo e se torna sua mãe. As coisas vão bem até que Malú se mete em uma confusão e para não ser presa, o psicanalista João Miguel (William Levy) se responsabiliza por ela e a leva para viver em sua casa.

Ao longo da trama, Malú e João Miguel acabam se apaixonando, mas a jovem precisa lidar com a sogra Ofélia (Laura Zapata), que torna sua vida impossível. Ela ainda precisará lidar com um grande segredo do passado de João, que afastará os dois.

Com a entrada de Cuidado com o Anjo na grade do SBT, o horário das novelas sofre mais alterações. Na última semana, o canal já havia mudado a programação após a saída de Paixão de Gavilanes. Já Mar de Amor está na reta final e deve sair do ar em breve.

Veja como fica a programação a partir de segunda-feira:

06:00 Primeiro Impacto

08:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Mar De Amor

17:30 Cuidado Com O Beijo

18:30 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Carinha de anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:30 Arena SBT

00:45 The Noite com Danilo Gentili

01:45 Operação Mesquita

02:30 Quem Não Viu Vai Ver

04:00 Conexão Repórter

05:00 SBT Brasil – Reprise

