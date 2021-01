Bridgerton é uma série que estreou e já fez muito sucesso. Não é a toa que ainda está nos 10 títulos mais assistidos no Brasil. Por isso, que tal conhecer algumas curiosidades de Bridgerton para matar a saudade da série?

A série, além de incrível, traz alguns detalhes que fazem os fãs serem ainda mais apaixonados por essa produção incrível. São fatos que você vai adorar conhecer.

Por isso, preparamos uma lista com as melhores curiosidades de Bridgerton para você conhecer já! E, caso não tenha assistido à série, despertará uma vontade de maratonar agora mesmo.

As melhores curiosidades de Bridgerton

Confira as curiosidades que selecionamos para você conhecer um pouco mais sobre a série que tem feito grande sucesso na Netflix.

Impostos sobre perucas

Muitos fãs perguntam-se por qual motivo não há muitos personagens usando perucas pomposas, já que era muito comum na época em que se passa a série.

A explicação tem um fato curioso, que é na época na qual se passa a série, o imposto sobre perucas aumentou e custava por volta de 30 libras, o que era bastante dinheiro.

Narração de Julie Andrews

Uma das curiosidades de Bridgerton é a narração. A série é narrada pela fofoqueira de plantão, assim como Gossip Girl. E a narração de Lady Whistledown é feita pela renomada atriz Julie Andrews, de O Diário da Princesa. Apesar de revelada a identidade da fofoqueira, a narração continua sendo feita por Julie Andrews.

Rainha Charlotte

Apesar de ter sido uma personagem importante para a série, não há uma Rainha Charlotte nos livros. Mas, os fãs adoraram a inclusão de uma personagem negra como realeza.

Além disso, a escolha da personagem negra é para dar mais representatividade à série. A maioria das séries de época são compostas por um elenco majoritariamente ou completamente branco.

Essa é uma das características de Shonda Rhimes. Personagens mulheres negras fortes e empoderadas, em posições de alto poder, como é o caso de suas séries Scandal e How to Get Away With Murder.

Atriz de Eloise mora em um barco

Essa é uma curiosidade bem peculiar e não tem muita relação com a série, mas é bem interessante saber, já que é sobre uma das personagens que conquistou muitos fãs e teve um papel de destaque maior do que o esperado.

Claudia Jesse, que interpreta Eloise Bridgerton, tem uma casa peculiar. Ela mora em um barco. A atriz passava por dificuldades quando chegou o convite para participar da série.

Daphne Hepburn

O estilo e comportamento da protagonista é inspirado na atriz Audrey Hepburn. As roupas elegantes e com cortes incríveis, que desenham o corpo são inspiradas nessa atriz.

Além disso, os penteados e a forma que Daphne se comporta é bem similar. Consegue-se notar a semelhança até nas feições da atriz, não é mesmo?

Shonda Rhimes

Para quem ainda não sabe, a série faz parte da nova gama de projetos de Shonda Rhimes com a Netflix. A série faz parte de Shondaland, as produções da renomada mente por trás de Grey’s Anatomy, How To Get Away With a Murder e Scandal.

Figurino

O figurino de Bridgerton também traz algumas curiosidades. A série produziu quase 7 mil peças de roupas apenas para a primeira temporada. Haja tempo e dinheiro, não é mesmo?

A produção, assim, contou com mais de 280 e profissionais para confecção dos elegantes figurinos e as peças demoraram mais de 5 meses para ficarem prontas.

Aulas

Uma das curiosidades de Bridgerton é que os atores tiverem que fazer diversas aulas para atuar na série. As aulas incluíam boxe, esgrima, etiqueta, dança, um treinamento para andar a cavalo e até aulas de tiro. Por isso, ao assistir à série, percebe-se que os atores estão bem familiarizados com as atividades de época.

Assim, a série da Netflix, além de fazer sucesso com a história, personagens e mais, traz curiosidades que a fazem ainda mais apaixonante.

Assim, a série da Netflix, além de fazer sucesso com a história, personagens e mais, traz curiosidades que a fazem ainda mais apaixonante.