Dança dos Famosos 2025 estreia: conheça os participantes

A Dança dos Famosos 2025 começa hoje, 3, no Domingão do Huck, e traz participantes com torcida grande. Entre os primeiros nomes divulgados estão o de Wanessa Camargo e Álvaro, influencer digital. A novidade desta 22ª temporada é a estreia Milton Cunha no júri técnico da competição.

Além de Álvaro e Wanessa, outros nomes dados como certos na nova atração da Globo são Tereza Seiblitz, Manu Bahtidão, Rodrigo Faro, Luan Pereira, Allan Souza Lima, David Junior, Cátia Fonseca, Duda Santos e Nicole Bahls.

Wanessa Camargo

Com 25 anos de carreira, Wanessa Camargo é conhecida por sucessos como “Amor, Amor” e “O Amor Não Deixa”. A cantora já tem experiência em realities e competições: passou pelo BBB 24, pelo Show dos Famosos e pela Batalha do Lip Sync.

Crédito: TV Globo

Álvaro

Fenômeno nas redes sociais, o influenciador de Maceió acumula mais de 20 milhões de seguidores entre Instagram e TikTok. Álvaro, de 26 anos, é conhecido pelo bom humor, carisma e vídeos ao lado da família e amigos.

Crédito: TV Globo

Duda Santos

A atriz Duda Reis, de 24 anos, viveu a protagonista Beatriz na novela Garota do Momento e se destacou pela atuação elogiada por público e crítica.

David Junior

Campeão da segunda temporada do The Masked Singer Brasil, David Junior é outro nome confirmado. O ator interpretou Sirley em Mania de Você, seu trabalho mais recente na TV.

Crédito: TV Globo

Que horas começa o Domingão?

O Domingão começa na faixa das 18h10, aos domingos, e a Dança dos Famosos costuma acontecer no último bloco do programa. A atração termina por volta das 20h30, horário que cede espaço na programação para o Fantástico.

A exibição é na TV Globo pode ser acompanhada também em tempo real pela aba Agora na TV da Globoplay.

Todos os episódios do Domingão são adicionados na íntegra na plataforma streaming após a transmissão na televisão e podem ser conferidas de forma gratuita no site.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?