Daniel e Petra podem não ser filhos de Antônio; entenda

Irene se envolveu com outro homem no passado

Uma bomba vai cair sobre a família La Selva mais adiante em Terra e Paixão. Há a possibilidade de Caio (Cauã Reymond) ser o único herdeiro de Antônio (Tony Ramos), já que Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório) podem não ser filhos do fazendeiro. A teoria vem à tona com a revelação de um caso do passado de Irene (Glória Pires).

Daniel é filho de Antônio ou não?

Escolhido para suceder o pai nos negócios, Daniel pode não ser filho biológico de Antônio, assim como sua irmã Petra. Isso porque os dois são filhos de Irene, que trabalhou como prostituta durante a juventude.

O segredo de Irene será exposto por Cândida (Susana Vieira) nos próximos capítulos da novela. A mulher era prostituta fixa justamente de Ademir (Charles Fricks), irmão de Antônio, tornando possível que ao menos Daniel seja filho de seu cunhado.

Irene passou as primeiras semanas da novela tentando convencer Antônio de que Daniel é mais qualificado que Caio para sucedê-los nos negócios para garantir que sua família fique com o dinheiro do ricaço quando ele morrer. O primogênito, no entanto, não aceita perder para o irmão mais novo e ameaça requisitar judicialmente sua parte da herança.

Se caso a teoria se confirme, Caio será o único herdeiro de Antônio e ficará com todo o império da família La Selva na para si.

Nas redes sociais, o público já teoriza:

“Será que Daniel não é filho de Antônio?”, questionou uma internauta.

Será que Daniel não é filho de Antônio? #TerraEPaixão — Naza, gostosa pra caramba (@nazaretetedesco) May 14, 2023

“Acho que o Daniel não é filho do Antônio e sim do irmão do Antônio, vai vendo!”, escreveu outro.

Acho que o Daniel não é filho do Antônio e sim do irmão do Antônio, vai vendo! #TerraEPaixao é realmente cheia de Paixão rsrs e Terra — Alex 🌹🚀 (@_alxxbg) May 13, 2023

“Daniel não é filho de Antônio, pelo q entendi ele levou gaia da muié com o Ademir kkkkkkkkkkk”, debochou uma espectadora.

Daniel não é filho de Antônio, pelo q entendi ele levou gaia da muié com o Ademir kkkkkkkkkkk #TerraEPaixão — Laysa (@LaysaRichardson) May 16, 2023

“Já vou começar previsões aqui de plot twist dos segredos: Irene já trabalhou no bordel da Candida e tinha caso c/Antônio; A mulher dele morreu no parto, mas teve alguma influência da Irene, q queria virar mulher d fazendeiro; Daniel não é filho de Antônio”, teorizou mais uma tuiteira.

Já vou começar previsões aqui de plot twist dos segredos: – Irene já trabalhou no bordel da Candida e tinha caso c/Antônio; – A mulher dele morreu no parto, mas teve alguma influência da Irene, q queria virar mulher d fazendeiro; – Daniel não é filho de Antônio;#TerraEPaixão — Luana Waite (@LuanaWaite) May 10, 2023

“Tá tão óbvio que o Daniel não é filho do Antônio, agora só resta saber de quem ele é filho”, pontou outra.

tá tão óbvio que o daniel não é filho do antonio, agora só resta saber de quem ele é filho #TerraEPaixão — sun (@milagreats) May 19, 2023

Quando o segredo de Irene será exposto?

Cândida irá ameaçar expor Irene em cenas que vão ao ar nesta terça-feira, 23. A dona do bar deixará claro que irá trazer à tona a verdade sobre o passado da madame caso ela prejudique Caio na sucessão dos negócios.

Com medo de que Cândida cumpra sua promessa, a mãe de Daniel e Petra tentará matar a veterana sufocada com um travesseiro. “Não vai contar nada, não vai dizer uma palavra. Vai se calar… para sempre”, dirá a esposa de Antônio.

A personagem de Susana Vieira será salva por Luana (Valéria Barcellos), que ouvirá a crise de tosses da patroa e irá ver o que está acontecendo.

Apesar da intimidação de Irene, Cândida irá entregar uma caixa para Caio, no capítulo de 30 de maio, que contém fotos e provas de que a megera foi mesmo prostituta e dirá que esse é o trunfo do primogênito contra a madrasta. Mais adiante no folhetim, a dona do bar será assassinada.

