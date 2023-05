Qual o segredo de Ademir em Terra e Paixão?

Papel do ator Charles Fricks, Ademir esconde um segredo em Terra e Paixão. Irmão mais novo de Antônio La Selva (Tony Ramos), o tio de Caio pode ter uma bomba escondida do passado que afetará a família quando revelada.

O que Ademir esconde em Terra e Paixão?

Ademir tem dois grandes segredos em Terra e Paixão. Um deles será revelado em breve na trama, já o outro permanecerá escondido por mais algum tempo. O que o público descobrirá nos próximos capítulos é que Antônio deu um golpe na herança de Ademir e deixou o irmão com apenas uma pequena parte do que tinha direito, segundo adiantou a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo.

A informação sairá da boca de Cândida (Susana Vieira), a mulher que sabe os segredos de todos da cidade de Nova Primavera. Ela contará tudo para Caio (Cauã Reymond), que conversará com o tio sobre o assunto. Ademir admitirá que foi roubado pelo irmão e que o assunto se tornou um segredo de família. No entanto, Ademir terá mais a esconder. Ele perguntará para o sobrinho se Cândida lhe contou o motivo que o convenceu a aceitar o golpe de Antônio.

Caio negará e Ademir não seguirá com o assunto, deixando o sobrinho no escuro. Este segundo segredo - que é o mais misterioso da trama do personagem - já ganhou algumas teorias na web entre quem acompanha os capítulos da obra de Waclyr Carrasco.

A teoria que mais ganhou força recentemente é de que Irene (Gloria Pires), atual esposa de Antônio, teve um caso com o tio de Caio antes de se casar com o fazendeiro e que por isso Daniel (Johnny Massaro) pode ser filho de Ademir.

"Eu tô começando a achar que o Ademir é mesmo pai do Daniel e a Cândida sabe disso, esse é o grande segredo da Irene", comentou um fã no Twitter. "Será que a Irene trabalhava no bar da Cândida? E lá o Ademir conheceu ela e ele é o pai do Daniel?", avaliou outro.

Eu tô começando a achar que o ademir é mesmo pai do daniel, e a cândida sabe disso, esse é o grande segredo da irene #TerraEPaixão pic.twitter.com/GCN3Yox5SB — Biatriz (@Sabtellinha) May 17, 2023

Tô começando a achar q o Ademir é o pai do Daniel, e a Cândida sabe disso, esse é o grande segredo da Irene. #TerraEPaixao — Estreller 🌟 (@ruanmelloof) May 17, 2023

Será que a Irene trabalhava no bar da Cândida? E lá o Ademir conheceu ela e ele é o pai do Daniel? #TerraEPaixão — ✨ (@SFx_Ana) May 17, 2023

No entanto, também existe outra teoria, que talvez o irmão de Antônio tenha medo de expor sua orientação sexual. Em uma conversa em que o personagem de Charles Fricks teve com Caio no capítulo do dia 16 de maio, ele afirmou que não pode ser ele mesmo por causa de Antônio. Por isso, há quem pense que ele talvez tenha um caso com Kelvin (Diego Martins) ou Luana Shine (Valéria Barcellos).

"Por que o tio Ademir está tão preocupado com a possibilidade de verem ele saindo do inferninho da Cândida? Ele tá pegando Luana Shine ou Kelvin?", especulou um telespectador.

Acho que ele que fica com a Luana — Bárbara Aires 🏳️‍⚧️ (@TBarbaraAires) May 17, 2023

Pq o tio Ademir tá tão preocupado com a possibilidade de verem ele saindo do inferninho da Cândida?? Ele tá pegando Luana Shine ou Kelvin?#TerraEPaixão pic.twitter.com/CqDoY6wc2H — Tuti Braga (@tutibraga) May 16, 2023

Cândida morrerá, mas deve revelar segredo de Irene antes

Se o que Ademir tanto esconde na novela Terra e Paixão for relacionado com o passado de Irene, em breve o público poderá ficar a par de tudo. De acordo com a apuração da coluna de Carla Bittencourt no Notícias da TV, Cândida vai morrer nos capítulos da semana de 29 de maio. Porém, antes de falecer, ela terá um embate com Irene.

É esperado que Cândida faça grandes revelações antes de se despedir da trama e Irene deve ser o alvo. No material de divulgação de Terra e Paixão, Walcyr Carrasco adiantou antes da estreia da novela que quando o segredo de Irene for revelado, a trama ganhará uma grande reviravolta e novo rumo.

