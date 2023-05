Antônio (Tony Ramos) descobre qual o segredo de Luigi em Terra e Paixão. O fazendeiro terá uma conversa franca com o namorado de Petra (Débora Ozório) e revelará que sabe a verdade sobre o rapaz, mas decide usar a informação em benefício próprio.

Luigi será desmascarado em Terra e Paixão

Antônio descobre que Luigi é pobre em cenas da novela que vão ao ar na terça-feira, 23 de maio. O pai de Petra usa seus contatos para desvendar a verdade sobre o rapaz, já que nunca acreditou que ele fosse milionário de fato. As informações foram adiantadas por Sabrina Castro, do Notícias da TV.

O personagem de Tony Ramos fará um escândalo ao saber que Luigi é um golpista, mas usará a situação para tentar ajudar a filha a se livrar da dependência química.

“Você mentiu, mas também, eu nunca acreditei que fosse milionário. Eu tenho faro! Sendo sincero, não sou um homem vingativo. Desde que passe para meu lado. E faça o que eu mandar”, dirá o ricaço.

Antônio prometerá uma série de vantagens para Luigi, como um cargo alto em sua empresa e muito dinheiro, mas com uma condição: ele terá que fazer com que Petra deixe de fazer uso de remédios tarja preta. O fazendeiro até concede a mão da filha em casamento, com separação de bens, caso ele cumpra sua missão.

Luigi aceita a proposta do sogro, que ainda lhe dá um pouco de dinheiro para que ele se sustente em Nova Primavera. “Não se preocupe, italiano. Só conto se você fizer alguma bobagem. Mas… Eu conheço gente como você, que sabe o que é melhor. E o melhor é estar do meu lado. Tome, é pra você não ser obrigado a dar o calote em ninguém”, dirá.

Antônio chama a filha de “miss tarja preta” e quer que a jovem volte a trabalhar como agrônoma em sua fazenda. Mais adiante na trama, Petra será incentivada pela mãe e também por Luigi a entrar na disputa pela sucessão do ricaço, que atualmente está causando uma briga entre Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

O que acontece com Luigi?

Luigi começará a agir para fazer com que a namorada largue os remédios. O italiano irá conversar com a psiquiatra Laurita (Bruna Aiiso) e até ameaçará chamar a polícia caso a médica dê mais receitas para Petra.

Daniel, no entanto, não vai gostar do acordo proposto por Antônio. O advogado também estava desconfiado de que havia algo errado com o italiano e até tentou encontrar uma referência da família do rapaz que provasse sua riqueza.

Mesmo firmando um acordo com o sogro, Luigi vai continuar aplicando golpes. O italiano se aproveitará dos sentimentos de Gladys (Leona Cavalli) por ele para extorquir joias da diretora.

Quando Petra vai descobrir a verdade?

Antônio prometerá para Luigi que não vai contar o segredo para ninguém, nem para Petra, ao menos por enquanto, isso se o rapaz fizer o que ele ordenou.

Outra pessoa que já descobriu que o italiano é uma farsa foi Anely (Tatá Werneck), que até ajudou o namorado de Petra a vender um relógio para pagar a conta na pousada de Andrade (Ângelo Antônio). A irmã de Lucinda (Débora Falabella) até vai sugerir que Luigi fuja para não ser desmascarado, mas o pilantra continuará em Nova Primavera.

Por enquanto, esses são os personagens que vão saber a verdade sobre Luigi. O italiano deve continuar enganando parte da família, até porque ele fará uma nova vítima mais adiante nos folhetins.