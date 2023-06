Danilo se separa de Aninha por causa do quadro?

Danilo termina com Aninha por causa de quadro, mas descobre verdade em Chocolate com Pimenta; relembre - Foto: Reprodução/Globo

Após subirem ao altar, Danilo e Aninha estão mais apaixonados do que nunca. O casal acredita que nada pode separá-los, mas o que eles não sabem é que o último plano de Olga e Barbara para separar a dupla em Chocolate com Pimenta será um golpe duro na relação. Nos próximos capítulos da reprise, o personagem de Murilo Benício tomará atitudes drásticas depois de ver o quadro falso de Aninha.

Quadro provoca separação de Danilo e Aninha

Nas próximas cenas da reprise do Edição Especial, Olga pedirá a ajuda do soldado Peixoto (Angelo Paes Leme) e conseguirá trocar o retrato pintado por Miguel (Caco Ciocler) pelo quadro que o palhaço do circo (Jorge Fernando) fez de Ana Francisca nua. Com a chegada de Danilo em casa para conferir a pintura, o rapaz fica totalmente revoltado e acredita que foi feito de bobo pela mulher.

Ana Francisca nega que já tenha posado nua para o filho de Ludovico (Ary Fontoura), mas o sobrinho do prefeito não aceita as explicações. "Eu fui tão burro que acreditei que você não teve nada com o Miguel enquanto ele morou naquele sítio e você estava lá", diz o rapaz revoltado.

Aninha continua afirmando que não teve nada com Miguel e tudo entre eles não passou de amizade, mas Danilo não quer saber de respostas e diz que não confia mais na amada: "aliás, você nunca mereceu minha confiança. Que tipo de moça decente ia posar assim, sem roupa".

Possesso de raiva e ciúmes, Danilo decide ir embora de casa, deixando Aninha desolada. Pouco tempo se passa e a mocinha recebe as piores notícias possíveis de Guilherme (Rodrigo Faro). O advogado conta para a loira que Danilo vai até a justiça para pedir a guarda de Tonico (Guilherme Vieira) e que fará de tudo para que o tribunal veja a mocinha como uma imoral que não pode criar o garoto.

Desesperada com a possibilidade de perder o filho, Aninha bola um plano para escapar da cidade de Ventura. Com a viagem de Miguel já marcada, ela resolve subir com Tonico no balão do amigo para ficar longe de tudo e todos. Durante este período, Danilo vai até a casa de Olga e se reconcilia com a moça, pedindo que ela viaje com ele e os dois se casem no exterior. A megera, é claro, aceita a proposta.

VÍDEO: Assista a cena em que Danilo vê o quadro pela primeira vez:

Enquanto Aninha se prepara para fugir de Ventura para não perder Tonico e Danilo está pronto para ficar com Olga de vez, o personagem de Murilo Benício descobre a verdade sobre a troca dos quadros. Ele só fica a par do plano de Olga por causa do soldado Peixoto, que ao descobrir que sua amada vai ficar com Danilo, resolve confessar tudo para impedir a união.

Danilo não acredita em Peixoto de primeira, mas então é levado pelo policial até o circo e faz com que o palhaço conte toda a verdade. Depois, eles encontram o verdadeiro retrato pintado por Miguel e o sobrinho de Barbara percebe que foi um tolo e acabou enganado.

Após confrontar Olga e Barbara por conta do plano cruel da dupla, ele corre atrás de Aninha para reatar com a esposa. O problema é que ao chegar no sítio da família da loira, ele percebe que ela já subiu no balão de Miguel e foi embora.

Qual o final de Danilo e Aninha?

Com a partida de Aninha e Tonico no balão de Miguel, Danilo fica desesperado, mas não há o que fazer. No entanto, para a sorte do personagem, o vento está a seu favor e acaba levando o balão de Ana Francisca de volta para a cidade. A mocinha vê o amado de longe, que grita e pede por seu retorno, então resolve conversar com ele.

Danilo pede perdão por não ter acreditado na esposa e se declara, pedindo que ela não vá embora. Aninha se mostra irritada por não ter a confiança do amado, mas recebe um discurso da avó Carmen (Laura Cardoso), que ajuda a moça a perdoar o marido. "Vocês tem muito amor (...) Sem aprender a perdoar e sem pedir perdão, não tem lugar para o amor", diz a idosa.

Danilo e Aninha finalmente se reconciliam e retomam o relacionamento de uma vez por todas. No último capítulo de Chocolate com Pimenta, meses se passam e é possível acompanhar mais alguns passos da vida do casal, que ganha uma filhinha. Aninha dá a luz a Carmen e a dupla termina feliz.

