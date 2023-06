Próximas estreias do Viva: 2 novelas entram na programação em julho

'O Sexo dos Anjos' e 'Escrito nas Estrelas' são as próximas estreias do Viva - Foto: Reprodução/Rede Globo

Duas novelas estão entre as próximas estreias do Viva. Ainda neste mês, "O Sexo dos Anjos" (1989) chega para substituir "Bambolê" (1987). Para julho, "Escrito nas Estrelas" (2010) entra na grade no lugar de "Força de Um Desejo" (1999), que está na reta final.

A primeira entre as estreias do Viva é a novela O Sexo dos Anjos, que chega para substituir Bambolê a partir de 19 de junho, às 14h40, horário de Brasília.

A trama é de autoria de Ivani Ribeiro e conta com 142 capítulos, exibidos no horário das 18h. Inspirada em O Terceiro Pecado, escrita pela mesma autora em 1968 para a TV Excelsior, O Sexo dos Anjos tem temática espiritual.

O público acompanha o Emissário (Felipe Camargo), que recebe uma missão do Anjo da Morte (Bia Seidl): buscar Isabela (Isabela Garcia) na Terra. No entanto, o anjo se encanta pela moça e propõe levar a irmã dela, Ruth (Sílvia Buarque), uma mulher cruel e ciumenta.

O Anjo da Morte não aceita a proposta e dá mais uma chance para Isabela, mas ela só poderá cometer mais dois pecados ou morrerá. Para salvar a jovem, Emissário se transforma em um humano chamado Adriano e passa a conviver com ela.

Ao longo da trama, o Anjo da Morte também desce para a Terra para vigiar o trabalho de Adriano, mas se apaixona pelo misterioso Renato (Mário Gomes).

A partir de 17 de julho, o Viva passa a exibir Escrito nas Estrelas no lugar de Força de Um Desejo. De autoria de Elizabeth Jin, o folhetim tem 143 capítulos exibidos originalmente no horário das 18h.

Mais uma novela com temática espiritual, Escrito nas Estrelas tem como protagonista o médico Ricardo Aguillar (Humberto Martins), um homem viúvo e dono de uma clínica de fertilização. O personagem tem um único filho, Daniel (Jayme Matarazzo), por quem tem adoração.

O rapaz conhece Viviane (Nathalia Dill), até que os dois sofrem um acidente de carro mas apenas ela sobrevive. Arrasado com a morte do filho, Ricardo descobre que o rapaz deixou seu sêmen congelado para uma pesquisa da faculdade e decide gerar um neto.

Durante a busca pela mulher perfeita para gerar a criança, Ricardo acaba escolhendo Viviane, por quem também se apaixona. No outro plano, Daniel tenta impedir que o pai fique com a mulher que ele ama e articula maneiras de fazer com que a moça morra no parto para que ela fique ao lado dele.

Daniel é salvo pelas orações dos espíritos protetores e por seu anjo da guarda Seth. Após deixar Viviane em paz, ela dá à luz a um menino.

A reprise do Xou da Xuxa, programa que foi sucesso nas décadas 80 e 90, será encerrada pelo canal Viva após a exibição de 17 episódios. A atração entrou na grade em março em homenagem aos 60 anos da apresentadora.

O Xou da Xuxa será substituído, a partir de 1º de julho, pelo especial Dercy de Verdade, minissérie produzida e exibida pela Globo em 2012 em homenagem à Dercy Gonçalves (1907-2008).

De autoria de Maria Adelaide Amaral e dirigida por Jorge Fernando, a minissérie tem apenas 4 capítulos. Heloísa Perissé é quem interpreta a atriz ainda jovem, quando foi abandonada pela mãe, que deixou a família após descobrir que estava sendo traída pelo marido Manuel (Walter Breda).

A rejeição por parte da mãe deixou marcas profunda na famosa, que deu a volta por cima e se tornou uma das maiores estrelas brasileiras. Luiza Périssé e Fafy Siqueira também interpretam Dercy em fases diferentes.

