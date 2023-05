Sessão da Tarde da semana: filmes de 8 a 12 de maio

A programação da Sessão da Tarde da semana traz filmes de ação, comédia e aventura para as tardes da Globo. Entre os longas exibidos, estão O Círculo (2017), De Repente Pai (2013), Desculpe O Transtorno (2016), entre outros. A atração vai ao ar logo após a edição especial de Chocolate com Pimenta.

Segunda-feira, 8 de maio - O Círculo - Sessão da Tarde da semana

O filme de segunda-feira na Sessão da Tarde é O Círculo, que narra a história de uma mulher que consegue um emprego em uma empresa de tecnologia que leva o nome do longa-metragem. A protagonista acaba descobrindo um plano que poderá afetar todo o planeta.

Título Original: The Circle

Elenco: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan

Direção: James Ponsoldt

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Terça-feira, 9 de maio - De Repente Pai

Em De Repente Pai, filme da Sessão da Tarde da semana, um homem doador de esperma descobre ter 533 filhos. Sua vida vira de cabeça para baixo quando algumas dessas crianças começam a sentir a necessidade de encontrar o pai biológico, o que faz com que ele embarque em uma jornada para descobrir sua identidade e o pai que ele pode se tornar.

Título Original: Delivery Man

Elenco: Andrzej Blumenfeld, Simon Delaney, Bobby Moynihan, Chris Pratt, Cobie Smulders, Vince Vaughn

Direção: Ken Scott

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quarta-feira, 10 de maio - Desculpe O Transtorno - Sessão da Tarde da semana

Na quarta, o filme Desculpe O Transtorno mostra a história de Eduardo, um homem com dupla personalidade: um engravatado executivo de São Paulo e um playboy de fim de semana no Rio de Janeiro chamado Duca. Uma de suas personas se envolve com uma mulher sem se lembrar que ele, na verdade, já é noivo de outra.

Título Original: Desculpe O Transtorno

Elenco: Gregório Duvivier, Dani Calabresa, Marcos Caruso

Direção: Tomas Portella

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h35, horário de Brasília

Quinta-feira, 11 de maio - Minha Amiga Palma (2021)

O filme da Sessão da Tarde da semana de quinta-feira é Minha Amiga Palma, inspirado em fatos reais. Palma é um cão abandonado em um aeroporto pelo seu dono, até que faz amizade com Nicholas, um garoto de nove anos, que sofre com a morte da mãe. Obrigado a morar com um pai que ele mal conhece, que trabalha como piloto e encontra o cachorro, o menino e o animal se tornam grandes amigos.

Título Original: A Dog Named Palma

Elenco: Leonid Basov, Valeriya Fedorovich, Vladimir Ilin, Yan Tsapnik, Viktor Dobronravov

Dubladores: Guilherme Briggs; Lina Mendes; Luiz Carlos Persy; Marcelo Garcia; Nicolas Mattos

Horário: 15h40, horário de Brasília

Sexta-feira, 12 de maio - Joy: O Nome Do Sucesso (2015) - Sessão da Tarde da semana

A programação da semana termina com a exibição do filme Joy: O Nome Do Sucesso, protagonizado por Jennifer Lawrance. Uma mulher divorciada e com dois filhos, que vive sob o mesmo teto que os pais separados e o ex-marido, inventa um esfregão de limpeza milagroso que se transforma em um fenômeno de vendas e a torna uma das mulheres mais bem-sucedidas do país.

Título Original: Joy

Elenco: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Édgar Ramírez.

Dubladores: Joy: Mariana Torres / Rudy: Helio Ribeiro/ Neil Walker: Philippe Maia/ Tony Miranne: Duda Espinoza/ Mimi: Geisa Vidal/ Terry: Aline Ghezzi/ Trudy: Lina Rossana/ Jackie: Natali Pazete/ Peggy: Flavia Sadd

Direção: David O. Russell

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Tela Quente da semana exibe Malévola: Dona Do Mal (2019)

Além dos filmes da Sessão da Tarde da semana, a Globo também exibe Malévola: Dona Do Mal na Tela Quente de segunda-feira, 8.

Malévola e sua afilhada Aurora começam a questionar os laços familiares que a prendem uma a outra, enquanto seguem diferentes caminhos por casamentos, novos aliados e novas forças sombrias.

Título Original: Maleficent: Mistress Of Evil

Elenco: Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer

Direção: Joachim Rønning

Nacionalidade: Canadense

Horário: 22h45, horário de Brasília