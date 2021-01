O De Férias com o Ex segue sem data de estreia definida para uma nova temporada na MTV Brasil, mas pelos bastidores o game já começou. A produção do reality show de pegação da TV por assinatura já confinou em um hotel, em São Paulo, os participantes que estarão na nova leva de episódios.

Como funciona o confinamento do De Férias com o Ex?

A MTV Brasil bem que tentou esconder, mas o pré-confinamento do De Férias com o Ex já começou. A digital influencer Italazinha descobriu que estava hospedada no mesmo hotel em que os participantes da nova temporada do reality show estão confinados. A emissora fechou um andar completo do local para confinar todos os nomes que vão participar do novo show de pegação.

De Férias com o Ex: o que sabemos sobre a edição de 2021

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a influencer mostra as portas dos quartos numeradas com números escolhidos pela produção para fácil identificação dos participantes. Além disso, os olhos mágicos foram cobertos com uma fita isolante que não deixa margem pra identificação de quem está fora do quarto.

No momento em que o vídeo foi gravado, era hora de uma das principais refeições do dia. Na porta de todos os quartos, um prato de comida brasileira. Um segurança vigiava todo o andar em que a digital influencer conseguiu ter acesso.

Como será o De Férias com o Ex?

Para este ano, a MTV bateu o martelo e vai produzir duas edições do De Férias com o Ex, segundo informou Fefito, colunista do UOL. Ainda não se sabe se os participantes que já estão confinados são famosos, mas a margem que fica é a de que uma das temporadas serão com nomes conhecidos do público. A previsão de estreia é para abril e junho.

Danielle Diz, famosa influenciadora digital, revelou nas redes sociais que a produção do reality show a convidou para integrar o elenco da atração. Ela, no entanto, respondeu com uma negativa e explicou que o formato não faz o seu ‘tipo’.

“Recebi o convite através do meu empresário…cotaram né, a minha participação, só que eu não aceitei. Primeiro porque os meus ex-namorados… já é tudo muito bem resolvido, é tudo amiguinho e porque não é do meu tipo, digamos lifestyle, o programa. Já assisti muitas vezes, acho legal, conheço pessoas que já participaram, mas euzinha, Dani Diz, não ia me dar bem num reality show”, explicou.

Apesar de Danielle ter negado participar do De Férias com o Ex, nomes como Hariany Almeida, Gustavo Rocha, Ingrid Ohara, Laryssa Bottino e Luane Dias são cotados para o confinamento. Nenhum desses nomes recorreu às redes sociais para confirmar ou negar participação.