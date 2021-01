De Férias com o Ex: veja os influenciadores que negaram convite

O De Férias com o Ex está próximo da estreia, e por isso, a produção já começou a escalar os futuros participantes do reality da MTV Brasil. Mas antes do programa começar, alguns influenciadores já revelaram que negaram o convite para o programa.

Danielle Diz nega entrar no De Férias com o Ex

A influenciadora Danielle Diz revelou ter sido chamada para entrar no elenco do De Férias com o Ex. Segundo ela, o programa não tem a ver com seu estilo. Inclusive, a criadora de conteúdo faz vídeos no Youtube para o público infantil e adolescente.

“Recebi o convite através do meu empresário…cotaram né, a minha participação, só que eu não aceitei. Primeiro porque os meus ex-namorados… já é tudo muito bem resolvido, é tudo amiguinho e porque não é do meu tipo, digamos lifestyle, o programa”, contou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Já assisti muitas vezes, acho legal, conheço pessoas que já participaram, mas euzinha, Dani Diz, não ia me dar bem num reality show, sabe?”, explicou Dani.

Álvaro diz que ‘não é o momento’ para entrar no reality

O influencer Álvaro, amigo da Gkay, confirmou recentemente, que recebeu o convite para o De Férias com o Ex. Apesar de gostar do reality, ele explicou que não poderia entrar nesta edição. Ele estava negociando sua entrada com a equipe do programa desde junho do ano passado.

“Sim gente, fui chamado pro de Férias esse ano. Tava em conversa com eles desde junho, mas meus empresários acharam que não seria o momento. Entramos em um acordo e tá tudo bem. Acredito que tudo tem um propósito e conheço amigos meus que vão dar o nome lá. Esse ano, não dá pra mim. Mas quem sabe no próximo. Sei que muitos queriam me ver lá, mas tudo no tempo dEle”, escreveu ele, nos Stories.

Álvaro também pediu a compreensão dos fãs: “Não fiquem com raiva de mim por favor. Vocês sabem que ninguém que eu amaria participar do reality. Sempre falei aqui. Além de que o programa é minha cara. Entendam apenas que não é o momento. Amo vocês obrigada por me acompanharem.”

Youtuber Pamela Drudi revela convite do De Férias com o Ex

Não foi dessa vez! A youtuber Pamela Drudi contou que foi convidada para o programa após os seguidores a questionarem se entraria em algum reality.

“Entraria sim, na verdade era pra vocês estarem me vendo no De Férias com o Ex. Mas por alguns motivos eu decidi não entrar no programa, tanto em A Fazenda, Big Brother quanto qualquer um”, explicou ela, em vídeo nos Stories do Instagram. “Imagina eu lá? Pensei bastante antes de aceitar, mas preferi esperar”, acrescentou.

Quando começa o De Férias com o Ex?

A MTV Brasil ainda não informou a data oficial do reality. Porém, a segunda temporada do De Férias com o Ex inclui celebridades, e pode estrear entre abril e junho, segundo semestre de 2021. A primeira temporada com ‘Celebs’, contou com famosos como MC Rebecca, Cinthia Cruz e Túlio Rocha.