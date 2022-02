De quem é o filho de Karla em O Clone? Modelo arma golpe

Karla (Juliana Paes) finalmente vai conseguir dar o golpe em um homem rico como ela e sua mãe vem planejando há tempos. Nos próximos capítulos da novela, a jovem vai engravidar e o pai da criança vai exigir um teste de DNA para saber se o bebê é realmente seu. Afinal, de quem é o filho de Karla em O Clone?

De quem é o filho de Karla em O Clone?

A personagem dá o golpe em Tavinho (Victor Fasano) de uma forma inusitada. Ela conta com a ajuda de Creusa (Paula Pereira), empregada do ricaço. A funcionária rouba as camisinhas usadas pelo patrão e as entrega para Karla, que injeta o sêmen em seu corpo e engravida.

Quando Karla diz para Tavinho que está grávida dele, o personagem diz que isso não é possível, já que ele nunca teve relação com a moça antes. O empresário exige um exame de DNA e para sua surpresa, o resultado dá positivo.

Consequentemente, sua esposa Lidiane (Beth Goulart) faz um escândalo, pois acredita que seu marido é infiel. Ninguém acredita que Tavinho realmente não conheça Karla.

Quem dá um fim na farsa é a filha dele, Telminha (Thaís Fersoza). Desconfiada de que Creusa está envolvida na confusão, a jovem coloca a funcionária na parede, que confessa tudo o que fez.

Após a descoberta, Lidiane faz as pazes com o marido e os dois voltam a viver em harmonia.

Revoltado com o golpe de Karla, Tavinho decide acionar o advogado Cecéu (Sérgio Marone), seu filho, para mover um processo contra a jovem e sua mãe Odete (Mara Manzan).

Thelminha, porém, acha que essa é uma péssima ideia. Se as duas golpistas realmente forem parar na cadeia, o bebê não terá com quem ficar – e teria que ser criado por Tavinho, algo que ele não quer de jeito nenhum.

Lidiane também diz que não aceitará um filho bastardo em casa. Sem saída, o empresário acaba cedendo e paga a pensão da criança. Karla e sua mãe compram uma cobertura no Piscinão de Ramos e começam a planejar o próximo golpe.

O Clone na Globo

A Globo exibe, desde outubro do ano passado, a reprise de O Clone. Essa é a quarta vez que a trama de Gloria Perez está sendo reprisada na televisão, por ser um dos maiores sucessos da emissora nos anos 2000, além de ter ditado tendências na época.

Por ser uma novela antiga, todos os episódios estão disponíveis no GloboPlay com a edição original ou com a versão do Vale a Pena Ver De Novo. Para assistir na íntegra, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming.

Quem quiser acompanhar os capítulos na emissora, O Clone vai ao ar de segunda a sexta, na faixa das 17h00, horário de Brasília. A novela foi esticada na programação após o encerramento de Malhação: Sonhos.

