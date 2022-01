Com quem Ravi vai ficar no final de Um Lugar ao Sol?

A morte de Joy marcou Ravi no capítulo que foi exibido na última sexta-feira (28), o rapaz viu a mãe de seu filho despencar de um viaduto e conhecerá o luto nos próximos capítulos. Porém, nem só de tristeza viverá o rapaz, até o final da trama de Um Lugar ao Sol, o personagem de Juan Paiva vai se envolver com duas mulheres.

Final de Ravi em Um Lugar ao Sol

Ravi vai ficar com duas personagens na reta final de Um Lugar ao Sol, Lara (Andreia Horta) e Thaiane (Georgina Castro). O que os resumos divulgados da novela até agora indicam é que primeiro Thaiane se interessará pelo rapaz, o romance será incentivado por Lara, porém, pouco depois a personagem de Horta acabará aos beijos com o amigo. Ravi deve se apaixonar por Thaiane depois do envolvimento que terá com Lara, mas ainda não se sabe como será o final do personagem e com quem ele terminará no último capítulo.

O romance com Thaiane acontecerá depois que a dupla se aproximar, por conta do trabalho da personagem de Georgina Castro no restaurante de Noca (Marieta Severo). Os dois vão se encantar um pelo outro.

Já os momentos quentes com Lara acontecerá após a moça descobrir que Christian/Renato (Cauã Reymond) continua casado com Bárbara. O farsante vai mentir para a amada e não contará que não conseguiu se separar da personagem de Alinne Moraes pois a mulher ameaçou se matar.

Lara vai descobrir por Elenice (Ana Beatriz Nogueira) que Renato continua casado e ficará revoltada. Depois de confrontar o amado, ela estará com Ravi no restaurante da avó e o clima esquentará entre os dois. A dupla vai acabar indo para a casa de Lara, em que passarão a noite juntos.

O final de Ravi ainda não foi revelado, mas a autora Lícia Manzo já adiantou que o personagem não deve morrer no último capítulo. No total, foram gravados quatro desfechos para Ravi, quem definirá qual deles irá ao ar será Manzo.

Como foi a morte de Joy na novela?

A personagem de Lara Tremouroux morreu ao cair de um viaduto enquanto pichava. A jovem estava sendo segurada por uma corda, mas acabou perdendo o equilíbrio e ficou pendurada por um dos pés. A pressão do peso da moça foi grande demais para a corda, que arrebentou.

Ela caiu e a altura do viaduto era grande, por isso a jovem morreu na hora. O estado físico da personagem ficou bastante debilitado e por isso o velório de Joy precisou ser com o caixão fechado.

O momento da morte de Joy foi assistido inteiramente por Ravi, que procurava pela garota nas ruas da cidade. Quando Ravi chegou ao local, Joy ainda estava pichando, o rapaz viu a moça se desequilibrar, ficar pendurada e em seguida cair. Ele correu até o corpo da mãe do filho e chorou desesperadamente.

Quando acaba Um Lugar ao Sol?

O último capítulo de Um Lugar ao Sol está previsto para ir ao ar no dia 25 de março de 2022, uma sexta-feira. No dia seguinte, sábado (26), será reexibido o último capítulo, como sempre acontece no canal. Então quem perder a exibição ainda tem chance de assistir o desfecho dos personagens.

Anteriormente, era previsto que a novela fosse finalizada no dia 11 de março, no capítulo de número 107. No entanto, casos de covid nos bastidores da novela Pantanal, a próxima da faixa de horário, fizeram com que o folhetim fosse adiado, assim a Globo precisou estender o tempo de Um Lugar ao Sol no ar. Ao passar por uma série de reedições para que dure mais tempo nas telinhas, Um Lugar ao Sol agora terá 118 capítulos no total.

