Cinema & TV

Debate da Band para 2º turno é marcado com Lula e Flavio; veja data

O segundo turno das Eleições 2026 será realizado em 25 de outubro.

Escrito por Anny Malagolini
debate da Band DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O debate da Band entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026, foi remarcado para 18 de outubro, às 20h. O encontro estava previsto inicialmente para o dia 11. A mudança de data ocorreu depois que as campanhas não haviam confirmado a participação dos candidatos no encontro que estava previsto para 11 de outubro.

Lula e Flávio Bolsonaro vão participar do debate da Band?

De acordo com apuração do Jornal DCI, O debate da Band entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado no dia 18 de outubro, às 20h, e Lula e Flávio Bolsonaro têm declarado que pretendem participar dos encontros durante o segundo turno. O encontro terá como objetivo colocar os dois candidatos frente a frente para discutir propostas e apresentar suas posições aos eleitores antes do segundo turno.

Lula afirmou que o segundo turno permite um confronto direto entre os candidatos. “Agora sim. Agora é importante ter debate na televisão”, disse o presidente.

Flávio Bolsonaro também confirmou que pretende participar dos encontros. Segundo o candidato, os debates são uma oportunidade para comparar os programas de governo e os resultados das administrações.

No primeiro turno, os dois candidatos não participaram de nenhum debate juntos. A campanha de Flávio havia afirmado que ele participaria apenas de encontros que tivessem Lula como adversário.

Calendário do segundo turno

  • 11 de outubro: da TV Record;
  • 15 de outubro: conjunto de CNN, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV;
  • 18 de outubro: Band, às 20h;
  • 23 de outubro: da TV Globo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Denerval em Quem Ama Cuida

Quem é Denerval na novela Quem Ama Cuida?

Quem saiu da Dança dos Famosos

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo de Forró

sessão da Tarde hoje Lisbela e o Prisioneiro

Sessão da Tarde hoje: Lisbela e o Prisioneiro será exibido na Globo

Tom é preso quem ama cuida resumo

Resumo de Quem Ama Cuida: Tom é preso, e Elenice recorre a Cléber no capítulo desta…

assistir gere imagem que ilustre o bate papo

Entrevista do Lula no Flow: assistir à entrevista ao vivo

Morre Lito Sousa

Luto: Morre Lito Sousa aos 59 anos

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes