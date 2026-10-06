O segundo turno das Eleições 2026 será realizado em 25 de outubro.

Debate da Band para 2º turno é marcado com Lula e Flavio; veja data

Debate da Band para 2º turno é marcado com Lula e Flavio; veja data

O debate da Band entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026, foi remarcado para 18 de outubro, às 20h. O encontro estava previsto inicialmente para o dia 11. A mudança de data ocorreu depois que as campanhas não haviam confirmado a participação dos candidatos no encontro que estava previsto para 11 de outubro.

Lula e Flávio Bolsonaro vão participar do debate da Band?

De acordo com apuração do Jornal DCI, O debate da Band entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado no dia 18 de outubro, às 20h, e Lula e Flávio Bolsonaro têm declarado que pretendem participar dos encontros durante o segundo turno. O encontro terá como objetivo colocar os dois candidatos frente a frente para discutir propostas e apresentar suas posições aos eleitores antes do segundo turno.

Lula afirmou que o segundo turno permite um confronto direto entre os candidatos. “Agora sim. Agora é importante ter debate na televisão”, disse o presidente.

Flávio Bolsonaro também confirmou que pretende participar dos encontros. Segundo o candidato, os debates são uma oportunidade para comparar os programas de governo e os resultados das administrações.

No primeiro turno, os dois candidatos não participaram de nenhum debate juntos. A campanha de Flávio havia afirmado que ele participaria apenas de encontros que tivessem Lula como adversário.

Calendário do segundo turno