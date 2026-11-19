Após ver o sonho de brilhar no Flamengo ruir por causa de uma briga em campo, Leandro (Thiago Martins) faz as malas para voltar a Goiás na reta final de Avenida Brasil, mas muda de rumo após ser interceptado por Suelen (Isis Valverde) e Roni (Daniel Rocha) e sela um dos desfechos mais comentados da trama.

Com quem Leandro termina?

Leandro termina a novela de João Emanuel Carneiro formando um trisal ao lado de Suelen e Roni, no Divino. A reviravolta acontece depois que o jogador é expulso de uma partida e dispensado do Flamengo por agredir Wallerson (Gabriel Chadan), que havia insinuado ter dormido com Suelen. Desiludido com a carreira e com o comportamento da ex-mulher, o goiano decide abandonar o Rio de Janeiro.

Alertados sobre a partida, Suelen e Roni correm até a rodoviária e invadem o ônibus para convencê-lo a ficar. Roni afirma que os três já funcionam como uma família, enquanto Suelen admite que errou, jura que não houve traição e tenta reconquistá-lo com bom humor. Diante da insistência da dupla, Leandro desiste da viagem e retorna com os dois para o subúrbio.

A dinâmica entre o trio, construída desde a chegada do atacante ao Divino —quando ele se tornou melhor amigo de Roni, despertou o interesse amoroso do filho de Diógenes (Otávio Augusto) e disputou o coração de Suelen—, ganha contornos oficiais nos últimos capítulos. Depois de um pedido de casamento feito em conjunto por Suelen e Roni, eles passam a dividir o mesmo teto e a mesma cama, desafiando o preconceito dos moradores do bairro.

Embora o arranjo seja tratado como um relacionamento a três, a novela mantém Leandro envolvido romanticamente apenas com Suelen, sem troca de carícias com Roni —ponto que gerou debate entre parte do público na exibição original, em 2012. No último capítulo, o desfecho ganha tom de celebração: Suelen dá à luz um bebê cujo pai biológico não é revelado, e o trio cria a criança junto, consolidando a família fora dos padrões tradicionais.