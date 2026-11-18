Harriet: O Caminho Para a Liberdade é o filme da Sessão da Tarde desta quarta (18)

Harriet: O Caminho Para a Liberdade é o filme da Sessão da Tarde desta quarta (18)

A programação da Sessão da Tarde desta quarta-feira, 18 de novembro, apresenta o filme Harriet: O Caminho Para a Liberdade (2019), drama biográfico inspirado na trajetória de uma das mulheres mais conhecidas da história da luta contra a escravidão nos Estados Unidos. A exibição está prevista para as 15h30, na TV Globo.

Protagonizado por Cynthia Erivo, o longa acompanha a história de Harriet Tubman, que nasceu escravizada no estado de Maryland e conseguiu escapar em 1849. Depois de conquistar a própria liberdade, ela decidiu voltar à região onde vivia para ajudar familiares e outras pessoas submetidas à escravidão a fugir.

A história retratada no cinema mostra os riscos enfrentados por Harriet durante suas missões, em uma época na qual pessoas negras que tentavam escapar podiam ser perseguidas e capturadas. Sua atuação na chamada Underground Railroad, uma rede clandestina de rotas, abrigos e pessoas que auxiliavam fugitivos, fez com que ela se tornasse uma referência do movimento abolicionista.

Qual é a história do filme Harriet: O Caminho Para a Liberdade?

A trama começa quando Harriet, ainda conhecida como Araminta Ross, decide fugir da propriedade onde era mantida em cativeiro. Depois de uma jornada perigosa, ela consegue chegar à Filadélfia, na Pensilvânia, onde passa a viver em liberdade. A conquista, porém, não significa o fim de sua luta. Incomodada com a situação de familiares e de outras pessoas que continuavam escravizadas, Harriet decide retornar ao sul dos Estados Unidos para organizar novas fugas.

Conhecida pelo apelido de Moses, referência ao personagem bíblico Moisés, ela utiliza estratégias para despistar perseguidores e conduzir grupos de fugitivos até territórios livres.

De acordo com o National Museum of African American History and Culture, Harriet realizou mais de uma dezena de viagens entre 1850 e 1860, ajudando a libertar aproximadamente 70 pessoas, entre familiares e outros escravizados.

O trabalho de Harriet não terminou com o início da Guerra Civil americana. Durante o conflito, ela também atuou para o Exército da União como enfermeira, cozinheira, exploradora e espiã. Em 1863, participou da organização de uma operação militar na região do rio Combahee, na Carolina do Sul, que resultou na libertação de mais de 700 pessoas escravizadas.

Quem está no elenco de Harriet?

A atriz Cynthia Erivo interpreta Harriet Tubman. A produção também reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão norte-americana.

Entre os principais integrantes do elenco estão:

Cynthia Erivo: Harriet Tubman;

Janelle Monáe: Marie Buchanon;

Leslie Odom Jr.: William Still;

Joe Alwyn: Gideon Brodess;

Clarke Peters: Ben Ross;

Jennifer Nettles: Eliza Brodess.

A direção é de Kasi Lemmons, que também assina o roteiro ao lado de Gregory Allen Howard.

Lançado originalmente em 2019, Harriet tem duração aproximada de 2 horas e 5 minutos e pertence aos gêneros drama, história e cinebiografia.

A produção foi distribuída pela Focus Features e recebeu duas indicações ao Oscar de 2020. Cynthia Erivo concorreu na categoria