Sessão da Tarde hoje exibe o filme Crescendo Juntos; história é real

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Crescendo Juntos; história é real

A TV Globo exibe nesta terça-feira , dia 17, às 15h35, na Sessão da Tarde, o filme Crescendo Juntos: A História de Erik e Malik. O drama acompanha dois melhores amigos que crescem no conjunto habitacional Cabrini-Green, em Chicago, nos Estados Unidos, durante 1992. Dirigido por Minhal Baig, o longa aborda os desafios da infância em uma comunidade marcada pela desigualdade social e pela violência.

Qual é a história de Crescendo Juntos: A História de Erik e Malik?

Malik e Eric são dois meninos que cresceram juntos em Cabrini-Green. Entre brincadeiras no pátio, aventuras pela cidade e momentos na escola, os amigos encontram maneiras de aproveitar a infância, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelas famílias que vivem no conjunto habitacional.

A rotina dos garotos é atravessada por problemas sociais que afetam a comunidade. A violência, a insegurança e as limitações econômicas fazem parte do ambiente em que eles crescem, embora ainda não compreendam completamente a dimensão dessas questões.

Quando a mãe de Malik considera uma mudança para outra cidade em busca de melhores oportunidades profissionais, a possibilidade de separação começa a transformar a relação entre os amigos.

O filme acompanha esse processo de amadurecimento e mostra como a infância pode ser atravessada por decisões que estão fora do controle das próprias crianças.

Um dos elementos que dão profundidade à produção é o cenário escolhido pela diretora. Cabrini-Green foi um conjunto habitacional público de Chicago que ganhou notoriedade nos Estados Unidos em razão dos problemas de infraestrutura, pobreza e violência registrados ao longo de sua história.

Em outubro de 1992, o local foi palco de um episódio que marcou a cidade: a morte de Dantrell Davis, um menino de apenas sete anos, atingido por um disparo enquanto caminhava para a escola acompanhado da mãe.

O assassinato provocou comoção nacional e levou autoridades de Chicago a anunciarem medidas de segurança no conjunto habitacional. O episódio também aumentou a pressão por mudanças na política de habitação pública da cidade.

A tragédia faz parte do contexto histórico explorado pelo longa, que procura mostrar como acontecimentos dessa natureza afetam não apenas as vítimas, mas também as famílias e as crianças que vivem nas comunidades.

Em uma análise publicada pela Associated Press, o filme foi descrito como um retrato sensível da infância em Cabrini-Green. A agência também destacou a maneira como a produção aborda a amizade dos protagonistas diante das desigualdades e da violência que cercam o bairro.

Com o título original We Grown Now, o longa foi lançado em 2023 e teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), no Canadá.

A diretora Minhal Baig recebeu o Changemaker Award do festival, reconhecimento associado a produções que abordam questões sociais e temas relacionados à transformação da sociedade.

O filme também passou pelo circuito de festivais e recebeu indicações ao Independent Spirit Awards de 2024, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Fotografia e Melhor Montagem, segundo o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA).

A produção tem 93 minutos de duração e conta com Blake Cameron James no papel de Malik e Gian Knight Ramirez como Eric. O elenco também reúne Jurnee Smollett, Lil Rel Howery e S. Epatha Merkerson.

Mais do que uma história sobre dois amigos, Crescendo Juntos: A História de Erik e Malik apresenta um olhar sobre a infância em comunidades vulneráveis e a importância dos laços familiares e afetivos em meio às dificuldades sociais.