Na reta final de Avenida Brasil, reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, a máscara de Santiago (Juca de Oliveira) finalmente cai após Nina (Débora Falabella) descobrir que foi o próprio pai de Carminha (Adriana Esteves) quem matou a mãe dela. Encurralado após sequestrar Tufão (Murilo Benício) para exigir um resgate milionário, o malvado verá seus planos de fuga ruírem no último capítulo com uma atitude extrema da própria filha.

Qual o final de Santiago em Avenida Brasil?

Na última semana de Avenida Brasil, Santiago ordena que seus capangas sequestrem Tufão e o mantenham preso em uma chácara. O objetivo do veterano é extorquir R$ 20 milhões da família do ex-jogador, executá-lo e deixar o país ao lado de Carminha.

A essa altura, Nina já terá descoberto que Santiago foi o verdadeiro responsável pelo assassinato da mãe de Carminha e passará a seguir os passos do criminoso. A cozinheira localiza o cativeiro e tenta invadir o espaço para libertar o pai de Jorginho, mas acaba rendida pelos bandidos e também se torna refém.

Mesmo depois de Jorginho (Cauã Reymond) entregar o dinheiro exigido pelo resgate, Santiago quebra o acordo, mantém as vítimas sob sua mira e segue com elas e Carminha rumo a um pequeno aeroporto para fugir do Brasil. Prestes a executar Tufão e Nina, ele é surpreendido pela filha, que toma a arma de suas mãos e atira contra ele. Ferido, Santiago sobrevive ao disparo, é capturado e termina a novela atrás das grades.

Logo após desarmar Santiago e libertar os reféns no aeroporto, ela abre o coração para o ex-marido antes de encarar as consequências de seus crimes. “Você me fazia feliz como eu nunca tinha sido antes e como nunca vou ser nessa vida”, declara a loira, que também pede perdão pelos erros cometidos e suplica para que Tufão cuide de Ágata (Karol Lannes).

Em seguida, Carminha é detida pela polícia e levada para a delegacia, onde decide assumir a responsabilidade pela morte de Max (Marcello Novaes), confessando o crime que marcou a virada final da novela de João Emanuel Carneiro.