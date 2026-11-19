De volta à televisão na reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo, Gabriel Chadan vive uma fase movimentada tanto na carreira quanto na vida pessoal. Aos 38 anos, o intérprete do jogador Wallerson emenda gravações no streaming e na TV aberta, mantém um casamento de 16 anos com a artista Terra Blanco, com quem tem uma filha de oito anos, Gaia.

Como está Gabriel Chadan hoje

Longe de estar afastado dos estúdios, Chadan atravessa um momento de grande volume de trabalho em diferentes frentes do audiovisual. Ele grava simultaneamente a série bíblica Ben-Hur, superprodução da Record em parceria com a Seriella (com exibição também no Disney+ e Univer Vídeo) na qual vive o personagem Romulus, e Paraíso Perdido, nova novela do Globoplay inspirada na obra de Nelson Rodrigues, na qual interpreta o garoto de programa Lindoso.

Nos últimos anos, o ator consolidou espaço nas plataformas de streaming com papéis de ação e preparo físico intenso. Esteve na primeira temporada de DNA do Crime (2023), da Netflix, como Cauã, e integra o elenco de Fúria (2026), produção da mesma plataforma sobre o universo do MMA, na pele do lutador Tanque —além de ter feito participação na novela vertical A Boa, a Má e o Marido Gigolô. Paralelamente à atuação, mantém carreira na música como vocalista e produtor da banda Fulanos e Ciclanos, criada ao lado da própria mulher.

Na vida pessoal, o relacionamento de 16 anos com Terra Blanco nasceu nos bastidores de Malhação, em 2010, a partir de uma amizade que evoluiu depois que ambos encerraram seus casamentos anteriores. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator detalhou como a convivência profissional ajudou a firmar o romance.

“Eu e Terra éramos amigos antes de namorar. Acho que isso facilita. Eu era casado, a Terra também. Nossos casamentos acabaram, e ficamos um ano e pouco trabalhando juntos, mas só amigos. Quando nos apaixonamos, já ficamos juntos direto”, relembrou.

Pai de Gaia, de oito anos, o ator contou que a gravidez não foi planejada, mas transformou completamente suas prioridades. “Eu nunca tinha pensado em ser pai, mas também não quer dizer que eu nunca quis ser pai. Eu sempre gostei pra caramba de criança. Quando a notícia veio, nós ficamos como adolescentes de 15 anos, mas já tínhamos 30”, recordou. “Sinceramente, ser pai é a experiência mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. É um amor que não tem como mensurar.”

Personagem em Avenida Brasil

Exibida originalmente em 2012 no horário nobre da Globo, Avenida Brasil marcou um dos papéis mais lembrados da carreira de Gabriel Chadan na TV aberta. Na novela de João Emanuel Carneiro, ele interpretou Wallerson, um jogador de futebol arrogante e provocador que se torna o principal rival de Leandro (Thiago Martins) dentro e fora de campo.

O personagem ganha destaque na reta final da trama ao se envolver com Suelen (Isis Valverde) e usar o caso para desestabilizar emocionalmente o colega de profissão. Em uma das sequências mais emblemáticas do núcleo do Divino Futebol Clube, Wallerson aborda Leandro no vestiário minutos antes da estreia do rival como titular do Flamengo para zombar da traição.

“Vou te dar um toque. Evita cabeçada… Capaz de furar a bola. Por causa dos chifres que eu te meti na testa… Aquela sua mulherzinha… Como é gostosa!”, dispara o craque antes de a bola rolar. Durante o jogo, Wallerson continua provocando o adversário e criticando sua pontaria até que Leandro perde a cabeça, acerta um soco no rosto do rival, recebe cartão vermelho e acaba dispensado pelo técnico.

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