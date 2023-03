Débora vai voltar para Travessia? Glória Perez dá dica

Débora, vivida pela atriz Grazi Massafera, morreu nos primeiros capítulos da novela Travessia, em outubro do ano passado, mas o público desde então pede a volta da personagem. A autora Glória Perez fez recentemente uma publicação que dá a entender que ela pode voltar na reta final da trama.

O que aconteceu com Débora em Travessia?

No último dia 18 de março, a autora deixou os fãs empolgados com a possibilidade de uma nova aparição da personagem. "Estão com saudade da Débora? Eu também", escreveu a famosa junto com uma foto da loira.

Após a morte da personagem, que é a mãe de Chiara (Jade Picon), Débora apareceu algumas vezes em Travessia em forma de flashback. Em entrevista ao podcast Papo de Novela, em outubro de 2022, a autora já havia falado que a loira iria aparecer mais vezes na trama. "Flashback vai ter muito! Vocês não viram a força que essa mulher tem na vida? Ela conduz a história, separa dois amigos (Guerra e Moretti) [...] Se ela vai voltar, quem sabe? Novela é uma obra aberta".

Ainda não se sabe como será a nova aparição de Débora em Travessia. Como a novela está na reta final, é possível que seja algo sobre sua morte, que está sendo investigada por Sara (Isabelle Nassar) e Bia (Clara Buarque), ou sobre Chiara (Jade Picon), que ainda não descobriu que é filha da loira.

Na web, os internautas se mostraram animados com a possibilidade da loira voltar. "Diz que a mamãe Débora tá viva, Glóriaaaaa", escreveu uma fã. "Glorinha, tu tá ligada que o nosso sonho é uma cena da Chiara com a Débora né? Nunca te pedimos nada", publicou outra.

Veja o post feito por Glória Perez:

Estão com saudade da Débora? Eu também 😉 #travessia pic.twitter.com/dW45uvWfJ5 — Gloria Perez (@gloriafperez) March 18, 2023

Em Travessia, como Ari conseguiu assinatura do Guerra?

Chiara é filha de quem?

A volta de Débora pode dar continuidade a um dos principais enredos da novela de Glória Perez: a filha Chiara, fruto do relacionamento conturbado com Moretti (Rodrigo Lombardi). A mocinha foi criada como se fosse herdeira de Guerra (Humberto Martins), e durante toda a trama, o empresário armou maneiras de esconder a verdade da jovem.

Como a novela está na reta final, é provável que não demore muito para Chiara finalmente descubra a verdade sobre seus pais. Sara, Bia e até Guida (Alessandra Negrini) investigam o passado de Moretti, mas chegaram em uma pista falsa sobre um suposto filho.

Para quem não se lembra, Débora foi o pivô do fim da amizade entre Guerra e Moretti. A loira mantinha um relacionamento com o empresário, mas também era amante do outro sócio. A descoberta do affair causa a ruptura da sociedade entre os personagens.

A moça também revelou para Guerra que estava grávida, mas ele disse que não podia ter filhos. Ao saber que Débora estava esperando um bebê, Moretti abandonou a amante.

Quem é a mãe do Tonho na novela Travessia?

Quando termina a novela Travessia?

A novela Travessia termina em 5 de março, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. A trama está no ar desde outubro.

O folhetim de Glória Perez será substituído por Terra e Paixão, novela de Walcyr Carrasco. O autor retorna ao horário nobre depois de quase quatro anos - seu último trabalho no horário nobre foi em 2019, com A Dona do Pedaço.

Terra e Paixão tem Bárbara Reis, Cauã Reymond e Johnny Massaro com o trio de protagonistas Aline, Caio e Daniel. A trama tem temática country e abordará a história de uma jovem professora que deixa a carreira de lado para se tornar produtora agrícola após o assassinato de seu marido. É quando ela conhece os dois irmãos que em meio a disputa por poder e dinheiro, se apaixonam por ela sem saber que se trata da mesma mulher.