Nova novela das 9: o que sabemos até agora sobre Terra e Paixão

Terra e Paixão é a nova novela das 9 que chega em breve na Globo. O folhetim é de autoria de Walcyr Carrasco e terá Bárbara Reis, Johnny Massaro e Cauã Reymond como protagonistas da trama com temática country. Tony Ramos, Glória Pires e Agatha Moreira também estão no elenco.

Qual é a nova novela das 9?

Terra e Paixão estreia em 8 de maio, segunda-feira, no horário das 21h30. O folhetim chega para substituir Travessia que termina no dia 5.

A história central se passa no estado do Mato Grosso do Sul, ambientada na cidade fictícia de Nova Primavera. O público acompanha a história de Aline (Barbara Reis), uma mulher guiada pelo desejo de justiça após ter seu marido assassinado durante uma tentativa de invasão das terras onde vivem. Após ficar viúva, a protagonista decide deixar a carreira de professora para se tornar produtora agrícola, mesmo sem nenhuma experiência na área, como uma forma de defender seu legado e garantir um futuro melhor para si e sua família.

Ao longo da trama, seu caminho se cruza com o dos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro) que apesar de manterem uma boa relação, estão em meio a uma disputa pela sucessão e herança na abastada família do produtor rural Antônio (Tony Ramos). Ambos se apaixonam perdidamente por Aline, sem saber que se trata da mesma mulher.

O cenário da nova novela das 9 traz o cenário das grandes plantações e a diversidade do universo rural com suas cores, cultura e vivências.

Quando estreia Terra e Paixão, a próxima novela das 9

Quem está no elenco de Terra e Paixão?

Bárbara Reis é a mocinha protagonista da nova novela das 9 no papel de Aline. Ela esteve em um papel de destaque recentemente em Todas as Flores, interpretando a vilã Débora.

Cauã Reymond é Caio, um dos irmãos que disputam a herança. O ator já é um velho conhecido da dramaturgia e protagonizou recentemente a novela Um Lugar ao Sol (2021), que antecedeu Pantanal (2022). Ele também foi um dos destaques do seriado Ilha de Ferro (2018-2019).

Johnny Massaro fica com o papel de Daniel, o irmão de Caio. O ator esteve recentemente em Além da Ilusão (2022), trama das 18h, e em Verdades Secretas II (2021), novela exclusiva do Globoplay.

Tony Ramos interpreta Antônio La Selva, maior produtor rural da região de Nova Primavera. Ele é pai de Caio, fruto de seu primeiro casamento com Agatha, que morreu - ele culpa o rapaz pela morte da mãe. Tempos depois, se casou com Irene (Gloria Pires), com quem teve Daniel e Petra (Debora Ozório). É ele quem quer tomar as terras de Aline.

O elenco também conta com Agatha Moreira, que será uma das vilãs da história, além de Paulo Lessa, Débora Falabella, Jonathan Azevedo, Susana Vieira, Flávio Bauraqui, Tatá Werneck, Tatiana Tiburcio, Inez Viana, Amaury Lorenzo e Tairone Vale.

Novela Terra e Paixão: quem é quem no elenco?

Quem é o autor da novela?

Terra e Paixão é de autoria de Walcyr Carrasco, hoje com 71 anos de idade. O famoso é responsável por alguns dos maiores sucessos da Rede Globo.

Na faixa das 18h, foi o responsável pelos folhetins O Cravo e a Rosa (2000), A Padroeira (2001), Chocolate com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005) e Êta Mundo Bom! (2016), todas com altos índices de audiência.

No horário das 19h, se destacou com Caras & Bocas (2009) e Morde e Assopra (2011). Também acumula sucessos no horário nobre com Amor à Vida (2013), O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Dona do Pedaço (2019), além da aclamada Verdades Secretas (2015) para o horário das 23h - a continuação foi lançada no Globoplay, sendo este seu trabalho mais recente.