Denise Fraga entra em Um Lugar ao Sol como Júlia, mãe de Felipe

Um Lugar ao Sol ganha mais uma personagem, desta vez interpretada por Denise Fraga. Na trama de Lícia Manzo, a atriz retorna aos folhetins como Júlia, uma ex-alcoólatra que tenta se reaproximar do filho Felipe (Gabriel Leone) após se afastar dele devido ao vício.

Quem é a personagem de Denise Fraga em Um Lugar ao Sol?

Na atual novela das nove, Júlia é uma mulher que sonhava em ser cantora, mas nunca alcançou o sucesso. Ela teve problemas com álcool e isso fez com que ela se afastasse de seu filho, Felipe.

Agora, livre do vício, a personagem tenta reconquistar o carinho do jovem rapaz. A novela vai mostrar as dificuldades que Júlia sente para se manter longe do vício e sua relação com Ana Virgínia, sua mãe, interpretada por Regina Braga.

Além disso, o núcleo em que Júlia está inserida terá ainda mais drama quando Felipe passar a se envolver com Rebeca (Andrea Beltrão), mãe de Cecília (Fernanda Marques).

A personagem entrou em cena há pouco e terá o papel de discutir o alcoolismo na sociedade.

Por onde andava a atriz?

Antes de conquistar o papel de Júlia em Um Lugar ao Sol, Denise Fraga estava afastada das novelas há 25 anos.

Denise estreou na TV em 1987 em Bambolê como a personagem Amália uma jovem sem graça, mas com bom coração. Nos anos seguintes, a atriz foi Ritinha no sucesso Barriga de Aluguel (1990). No SBT, ela viveu Olga no remake de Éramos Seis (1994) e também atuou em Sangue do Meu Sangue (1995), sendo este seu último papel fixo em uma novela.

Depois, Denise fez algumas participações especiais em folhetins da Globo. Ela esteve em Uga Uga (2000) e a Lei do Amor (2016), além de ter atuado em séries como O Primo Basílio (1988), A, E, I, O… Urca (1990), O Auto da Compadecida (1999) e Queridos Amigos (2008).

Atualmente, a carioca tem 57 anos de idade. Ela é casada com o diretor Luiz Villaça, com quem tem dois filhos.