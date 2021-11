Quem é a filha de Andrea Beltrão na novela Um Lugar ao Sol?

Durante a exibição dos primeiros capítulos de Um Lugar ao Sol, a filha da personagem de Andrea Beltrão apareceu na trama pela primeira vez. Cecília, interpretada por Fernanda Marques, é uma adolescente de forte personalidade que vive em conflito com a mãe.

Filha de Andrea Beltrão na novela

Cecília tem 17 anos e tem uma relação conturbada com Rebeca. Ela é enteada de Túlio (Daniel Dantas), um homem muito mulherengo que é casado com sua mãe. O padrasto da jovem mantém um caso com Ruth (Pathy Dejesus) e foi flagrado flertando com uma das amigas de Cecília, Samantha (Giovanna Chaves).

Além do drama familiar, a jovem também precisa lidar com o incômodo de sua mãe em relação à sua carreira. Mais adiante na história escrita por Lícia Manzo, a adolescente será convidada para estrelar uma campanha de moda, o que causa uma mistura de orgulho e aborrecimento em Rebeca.

A adolescente também se revelará contra o relacionamento da mãe com Felipe (Gabriel Leone), que acontecerá após a personagem de Andrea Beltrão se separar de Túlio. Isso porque o novo amado de Rebeca é ex-namorado da melhor amiga de Cecília, Bela (Brunna Martins).

Em entrevista ao Gshow, a atriz de 27 anos falou sobre a emoção de contracenar com Andrea Beltrão. “Admiro muito o trabalho dela, sempre acompanhei na TV e no teatro. Cresci assistindo Andrea em ‘A Grande Família’. Fiquei muito nervosa na primeira gravação”, disse Fernanda.

Atriz Fernanda Marques

Antes de Um Lugar ao sol, a Fernanda Marques fez parte do elenco da série A Fórmula (2017) e em 2018 esteve em outro seriado, Onde Nascem os Fortes.

A atriz é filha de cearenses, mas que vieram para São Paulo. Ela é a filha do meio três irmãos, e foi criada em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. “Com 11 anos, uma prima me incentivou a fazer um book. Fui em algumas agências e comecei a fazer comerciais de TV. Era muito tímida e tinha necessidade de desenvolver melhor minha fala. Entrei no teatro, me apaixonei e nunca mais quis fazer outra coisa da vida.”, conta a artista.

Fernanda já até pensou em seguir carreira como arquiteta, mas acabou optando pela vida de atriz. Foi então que ela decidiu cursar Artes Cênicas.

Um Lugar ao Sol marca a volta dos folhetins inéditos ao horário nobre. Pela primeira vez, a emissora exibe uma novela que já está totalmente gravada.

A trama vai ao ar de segunda à sábado, às 21h30, horário de Brasília. Um Lugar ao Sol conta a história de Christian (Cauã Reymond) que assume o lugar de seu irmão gêmeo Renato após a morte do mesmo. Bárbara (Alinne Moraes) e Lara (Andreia Horta) também são destaques.