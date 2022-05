Donatela ou Flora: quem matou Marcelo em A Favorita?

O mistério sobre quem matou Marcelo em A Favorita permeia grande parte da novela de João Emanuel Carneiro. O público fica em dúvida sobre quem realmente é a vilã do folhetim, até que é revelado se Flora (Patrícia Pilar) era mesmo a mocinha que tanto dizia ser, ou se a vítima de toda a situação era de fato Donatela.

Quem matou Marcelo em A Favorita?

Flora matou Marcelo em A Favorita, novela de 2008. A personagem vivida por Patrícia Pillar finge durante boa parte da novela que foi injustiçada e pagou por um crime que não cometeu, mas a verdade é revelada no capítulo 56 da novela.

Durante as cenas do episódio, Donatela confronta a rival e a ameaça com uma arma. As duas acabam em uma briga e Flora diz que a ex-amiga não terá coragem de matá-la, pois “não é uma assassina como ela”. É então que acontece uma virada na história e o público descobre quem é a verdadeira vilã.

Um flashback do dia do crime entra em cena e é mostrado quem matou Marcelo em A Favorita. Pouco antes da tragédia, Flora foi até a casa de Marcelo, para se acertar com o amante, mas foi rejeitada. O personagem de Flavio Tolezani diz que Flora é “um lixo”, que a única mulher que realmente amou é sua esposa Donatela e afirma que está tudo terminado entre eles.

O término dos amantes acontece depois que Marcelo pega Flora na cama com Dodi (Murilo Benício) e diz que fará um exame de DNA para descobrir se Lara é realmente sua filha.

Como já era de se esperar, Flora não aceita bem a situação e atira em Marcelo. Cilene (Elizângela) está no local e presencia a cena, mas fica em silêncio e se esconde. Flora dispara mais uma vez contra Marcelo e então Donatela entra em casa. Ela vê a ex-parceira de cantoria com a arma nas mãos e corre até o amado, que está caído perto da escada.

As duas discutem e Flora atira mais uma vem em Marcelo em A Favorita, até que Donatela pula contra o corpo de Flora e a derruba. As duas acabam em uma briga corporal, até que Cilene quebra um vaso na cabeça de Flora e a vilã desmaia.

Flora acusa Donatela de ser quem matou Marcelo em A Favorita, relembre:

Lara é mesmo filha de Marcelo?

Lara não é herdeira de Marcelo, a garota é filha de Dodi. Se fosse descoberto que a garota não dividia o mesmo sangue que o marido de Donatela, ela ficaria sem herança e por isso Flora tentou se acertar com Marcelo, antes de matá-lo em A Favorita.

Quando Flora foi presa, Lara tinha 3 anos de idade. A menina foi criada por Donatela, que depois é descoberta como a mãe de Halley (Cauã Reymond), namorado de Lara. O rapaz foi sequestrado quando pequeno e teve seu nome trocado.

Quem a Flora mata em A Favorita?

Além de ser quem matou Marcelo em A Favorita, Flora realiza mais maldades ao longo da novela e tira a vida de outros personagens.

Salvatore: interpretado por Walmor Chagas, Salvatore foi o médico que atendeu Marcelo durante seus momentos finais de vida. O marido de Donatela chegou ao hospital ainda vivo e antes de seus últimos suspiros contou a verdade para o médico, que se torna uma das testemunhas do caso. Quando sai da cadeia, Flora mata o médico e incrimina Donatela.

Maíra: Maíra se torna uma pedra no sapato de Flora e por isso ela resolver tirar a jornalista de cena. Ela atropela a personagem, mas Maíra sobrevive. Por isso, a vilã se torna mais criativa e invade o hospital disfarçada de enfermeira. Ela desliga os aparelhos que mantinham a personagem de Juliana Paes viva e vai embora.

Dodi: na reta final da trama, Flora entra um delírio e acredita que pode viver bem ao lado de Donatela após uma reconciliação. Mas o sossego da dupla vai embora quando Dodi invade o rancho e ameaça atirar em Donatela. Flora então atira no personagem de Murilo Benício, que morre.

Gonçalo: quando o empresário (Mauro Mendonça) está prestes a denunciar Flora, a vilã faz Gonçalo acreditar que sua esposa Irene (Gloria Menezes) e sua neta (Lara) foram assassinadas, o que o leva a um infarto fulminante. Apesar de o pai de Marcelo morrer de causa natural, Flora ainda é a culpada, pois trocou os remédios de coração de Gonçalo por balas.

