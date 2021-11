Descubra quem matou Afonso em Coração Indomável

O público saberá em breve quem matou Afonso em Coração Indomável. O mistério ronda os personagens da trama mexicana em exibição no SBT e alguns deles foram presos injustamente pelo crime. Na reta final do folhetim, a identidade do assassino será revelada.

Quem matou Afonso em Coração Indomável?

A morte de Afonso, interpretado por Brandon Peniche, é cercada de mistérios na novela. A primeira suspeita de ter cometido o assassinato é Mercedes (Marlene Kalb), que estava noiva do pintor. Porém, a polícia prende Otávio (Daniel Arenas) pelo crime. O rapaz é inocente, e quando Maricruz (Ana Brenda Contreras) descobre que seu amado está preso, ela afirma ser a autora do crime e assume o lugar dele na cadeia.

O que a polícia não sabe é que ambos são inocentes. Quem realmente matou Afonso foi Aníbal (Axel Ricco), pintor que teve suas obras roubadas pelo rival.

Aníbal comete o crime para se vingar de Afonso, que levou os créditos pelos quadros pintados pelo artista desconhecido.

Quando acaba a novela?

Coração Indomável termina em 26 de novembro. A partir de 29 deste mês, o SBT passa a exibir a novela Amanhã é Para Sempre (2008) no lugar da história de Maricruz.

A trama tem 160 capítulos e já foi exibida na emissora anteriormente. O drama mexicano conta a história de Fernanda e Eduardo, que cresceram juntos e foram unidos por um amor inocente.

Ela é filha de Gonçalo Elizalde, um fazendeiro dono de uma grande companhia leiteira, enquanto Eduardo é filho da governanta Soledade, que trabalha na casa do rico empresário.

Gonçalo não desconfia que tem um grande inimigo, Artêmio Bravo, que tem como objetivo destruir a vida e a família do pai de Fernanda. Ele conta com a ajuda de Bárbara Greco, que começa a trabalhar na empresa de Elizalde e conquista sua confiança.