Dia 31 de outubro:8 séries e filmes do Saci Pererê

Personagem do folclore brasileiro é celebrado no dia 31 de outubro.

Dia 31 de outubro celebra o dia do Saci Pererê, uma das lendas mais marcantes do folclore brasileiro, e nada melhor que conferir obras sobre o amado personagem para comemorar a data. Veja filmes e séries do Saci Pererê que você pode assistir na internet!

O Saci - Filmes Saci Pererê

O filme O Saci de 1951 mostra os planos de Pedrinho (Lívio Nanni), que tenta de diversas formas capturar o travesso Saci Pererê. Para isso, o garoto conta a ajuda de Narizinho (Aristeia Paula Souza) e segue as instruções do tio Barnabé (Otavio de Araujo) para tentar colocar o personagem folclórico em uma garrafa. Durante esta jornada, Saci acaba ajudando o garoto a desfazer uma bruxaria de Cuca (Mario Meneguelli).

A trama dos anos 50 é uma obra dirigida por Rodolfo Nanni e com o ator Paulo Matozinho no papel do personagem título. Ele tinha 21 anos quando interpretou o Saci Pererê o e morreu em maio de 2001, aos 71 anos. O artista também atuou em Rio, 40 Graus (1955), Pega Ladrão (1957), A Moreninha (1975), O Ibraim do Subúrbio (1976) e O Coronel e o Lobisomem (1979).

Onde assistir: Youtube

Além da Lenda: O Filme

Além da Lenda: O Filme é para quem gosta de animação, a produção de 2022 mostra um livro sagrado que reúne todas as lendas do folclore brasileiro. Ele é mantido escondido e só é revelado no dia do Saci, sempre em 31 de outubro. No entanto, vilões maquiavélicos como a gata-bruxa Witchka, o espantalho Jerry Moon e o espectro Midnight chegam ao Brasil para tentar capturar o livro e assim dominar as lendas nacionais.

Além de Saci, outros personagens folclóricos também ganham espaço nesta obra, como Curupira, a Cuca, e mais alguns que prometem entrar no caminho dos vilões. Entre estas criaturas mágicas, surge também o pequeno Lucas, um garotinho que é fã de quadrinhos e super-heróis que acaba sendo responsável por tentar proteger o folclore.

Onde assistir: Youtube Filmes, Itunes e Google Play Filmes

As Fábulas Negras

As Fábulas Negras, de 2014, traz cinco histórias que envolvem o folclore brasileiro e lendas urbanas em um estilo de terror e suspense. Uma delas é o de Saci Pererê, mostrando um homem que desrespeita o povo da mata e entra no bambuzal por conta própria a noite. Com isso, Saci fica com raiva da arrogância do mau-caráter e resolve persegui-lo.

Além desta história, o público acompanha também em As Fábulas Negras a história do monstro do esgoto, que mostra um prefeito se recusa a investir no tratamento do esgoto e rouba o dinheiro da obra. Uma outra que segue a trajetória do lobisomem, a famosa loira do banheiro e também sobre Iara, uma mulher que é avisada por um monstro que o marido está a traindo e por isso ela arma sua morte.

Onde assistir: Itunes

Cidade Invisível - Séries Saci Pererê

Cidade Invisível é uma série da Netflix criada por Carlos Saldanha, responsável por A Era do Gelo e Rio, que reúne vários personagens do folclore brasileiro em uma trama contemporânea. Entre eles, aparecem o Saci Pererê, a Cuca, o Boto Rosa, a Iara, o Curupira, a Matinta Perê, a Mula Sem Cabeça, entre muitos outros.

O ponto de partida da história é quando Eric (Margo Pigossi), da polícia ambiental, encontra em uma praia do Rio de Janeiro um animal morto. Ele dá início a uma investigação, quando o animal magicamente se transforma em um homem. Após isso, ele começa a descobrir que as lendas que aprendeu na escola talvez não sejam mitos como ele pensava.

Onde assistir: Netflix

Sítio do Picapau Amarelo

A série Sítio do Picapau Amarelo, da TV Globo, é com certeza uma das obras mais famosas que envolvem personagens do folclore brasileira, como o Saci-Pererê, a Cuca, entre outros. A trama é baseada nos livros de Monteiro Lobato e ganhou duas versões, uma grava entre 1977 e 1986, e outra que ficou no ar de 2001 a 2007.

A trama se passa no Sítio do Picapau Amarelo, mostrando a vida de criaturas mágicas. Na Globoplay, você pode conferir as 14 temporadas da primeira versão da trama, dos anos 70/80. A dos anos 2000 não está no catálogo.

Onde assistir: Globoplay

A Turma do Pererê

A Turma do Pererê, de 1998, foi uma série criada pela TVE Brasil baseada nas histórias em quadrinhos de Ziraldo da década de 60 sobre o menino travesso e seus amigos. A trama segue os passos de Saci Pererê nas aventuras com a onça Galileu, o indígena Tininim, tatu Pedro Vieira, entre outros personagens. A série contou com 20 episódios no total, com uma média de 20 minutos cada um.

Onde assistir: Youtube

O Dia do Saci Pererê! - Especial O Dia do Saci Pererê! - Especial é um curta criado pelo canal Turma do Folclore de pouco mais de 11 minutos e voltado para o público infantil. A homenagem conta a história do personagem folclórico, traz clipes musicais especiais e mais detalhes da lenda. A produção foi lançada em outubro de 2021, em homenagem ao dia especial do personagem, e tem mais de meio bilhão de visualizações. No canal, você pode encontrar também outras obras sobre o assunto.

Onde assistir: Youtube

Saci - Filmes Saci Pererê

Saci, de 2008, faz parte de uma série com cinco desenhos animados realizados em colaboração dos alunos da Rede Municipal do Rio narrados por atores nacionais que traz as lendas do folclore brasileiro. Neste curta de pouco mais de 13 minutos, o público vê a trama de um fazendeiro em Minas Gerais que procura por algo que perdeu há muito tempo. Saci Pererê é que entra no caminho do homem, trazendo com ele o caos. Com direção de Humberto Avelar, a narração fica com o ator Paulo Betti.

Onde assistir: Youtube

