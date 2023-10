11 filmes para assistir no Dia das Bruxas 2023

O Halloween, conhecido como Dia das Bruxas no Brasil, é sempre comemorado em outubro. E quem é fã deste período temático também deve conferir obras nas telas sobre o assunto. Por isso, selecionamos filmes de terror ou que se passam na época de Halloween que estejam disponíveis em algum streaming brasileiro para que você possa se divertir nesta data!

Dezesseis facadas | Filmes Dia das Bruxas 2023

Dezesseis facadas é uma das novidades do catálogo da Amazon Prime Video deste ano. O filme foi lançado neste mês de Halloween e traz uma história conectada com a data comemorativa de terror, estrelada pela atriz Kiernan Shipka, conhecida pela série O Mundo Sombrio de Sabrina. Na trama, o serial killer "Sweet Sixteen Killer", que aterrorizou uma pequena cidade na década de 80 retorna mais de 30 anos depois e mata Pam (Julie Bowen) na noite do Dia das Bruxas, a mãe da jovem Jamie (Shipka).

Devastada com a situação, a garota também é perseguida pelo assassino e acaba voltando no tempo em uma engenhoca da amiga cientista genial. Ao retornar antes dos assassinatos de 1987 acontecerem, ela resolve pegar o assassino para salvar a vida das jovens vítimas e também a de sua mãe no futuro.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Halloween - A Noite do Terror | Filmes Dia das Bruxas

Quem vai assistir a filmes temáticos neste Dia das Bruxas não podia faltar um dos maiores clássicos do gênero, Halloween - A Noite do Terror. A trama de 1978 do diretor John Carpenter apresentou pela primeira vez o psicopata Michael Myers e a mocinha Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), que estrelaram outros vários filmes da franquia.

A história começa na véspera do Dia das Bruxas, quando Michael escapa de uma instituição mental em que ficou durante 15 anos, depois de matar sua família no Halloween de 1963, ainda uma criança. Agora um homem crescido, ele retorna para sua cidade Haddonfield, em que começa a aterrorizar os moradores e persegue a colegial Laurie.

Onde assistir: Paramount+ e Lionsgate+

Conto do Dia das Bruxas

Conto do Dia das Bruxas reúne algumas histórias horripilantes que ocorrem durante o Dia das Bruxas em uma pequena cidade, quando a cidade deveria estar apenas em festa, mas também é palco de outras situações. A trama tem a atriz Anna Paquin, estrela da série True Blood, Dylan Baker, de The Good Wife, e Brian Cox, de Sucession.

Nas tramas apresentadas, se desenrolam a situação de uma mulher jovem e virgem que é incentivada a ir a um encontro às escuras em pleno Halloween, um casal em conflito por não ter o mesmo sentimento em relação a data de terror, um grupo de adolescentes que vai longe demais nas travessuras da noite, um senhor atormentado por um misterioso visitante e um diretor de escola que se mostra um assassino.

Onde assistir: Amazon Prime Video (aluguel), Google Play Filmes, Youtube Filmes e Itunes

O Estranho Mundo de Jack | Filme Halloween 2023

O Estranho Mundo de Jack é uma animação dirigida por Henry Selick, com Tim Burton envolvido na produção e roteiro, que se passa na Cidade do Halloween, um lugar mágica em que vivem criaturas bem peculiares. Por lá, eles passam todos os seus dias organizando o que é necessário para o Dia das Bruxas de cada ano, o que torna o lugar um pouco cansativo para Jack.

Certo dia, Jack anda por uma floresta e encontra portais para outros mundos, como o mundo do natal. Sentindo que não deve ficar mais na cidade do Halloween sem que mudanças sejam feitas, ele tenta convencer os moradores do local a sequestrar o Papai Noel para que eles possam criar seu próprio natal. O plano sai como ele queria, mas a situação acaba fora de controle.

Onde assistir: Disney+

A Bruxa

Um dos filmes de terror mais comentados dos últimos anos, o longa A Bruxa, de 2016, é dirigido por Robert Eggers, também responsável por O Farol e O Homem do Norte, e lançou a carreira da atriz Anya Taylor-Joy. A trama se passa em 1630, na Nova Inglaterra, e tem cenas de arrepiar.

A história da produção segue os passos de uma família cristã, com cinco filhos, que se muda para um local perto de uma floresta. Certo dia, o caçula desaparece de forma misteriosa e depois situações estranhas começam a acontecer no lugar.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Globoplay, Telecine, Youtube Filmes e Google Play Filmes

A Hora do Pesadelo

Outro filme clássico do mundo do terror é A Hora do Pesadelo, de Wes Craven, também responsável pela franquia Pânico, longa em que é apresentado o temido assassino Freddy Krueger, um dos mais emblemáticos do cinema de horror. A história segue um grupo de jovens que vira alvo do psicopata, que os ataca durante o sono.

O desejo de vingança de Freddy nasce depois que ele é linchado e queimado vivo pela vizinhança em que morava, depois que molestou crianças. Após morrer, ele resolve retornar para aterrorizar a todos na rua Elm.

Onde assistir: HBO Max, Youtube filmes, Itunes e Google Play Filmes

Brinquedo Assassino | Filme Halloween 2023

Dono de uma franquia idealizada pelo produtor, diretor e roteirista Don Mancini, o boneco Chucky é também um dos asssassinos mais temidos das telas. Em Brinquedo Assassino, de 1988, primeiro longa da franquia, que hoje tem até série de TV, a babá do pequeno Andy é morta de forma violenta, mas ninguém acredita no garoto, que diz que o boneco da marca Good Guys é o culpado.

No entanto, coisas terríveis começam a acontecer e então um detetive resolve investigar o caso com um novo olhar e descobre uma verdadeira horrenda sobre o que o boneco deseja fazer com o pobre e inocente menino.

Onde assistir: MGM e Itunes

Nem todos os filmes de Halloween dão pesadelos, algumas produções também fazer rir ou são voltados ao público infantil.

A Cidade do Halloween | Filmes engraçados de Halloween

Em A Cidade do Halloween, clássico da Disney de 1998 voltado ao público infantil, a história segue os passos da jovem Marnie (Kimberly J. Brown), de 13 anos de idade. Certo dia, ela descobre que vem de uma longa linhagem de bruxas e que precisa treinar seus poderes. A garota então vai visitar a avó na Cidade do Halloween, local misterioso em que moram feiticeiras e outros seres mágicos.

O problema é que durante a visita, Marnie descobre que um grande e maligno poder quer tomar conta da cidade e por isso ela resolve desenvolver suas habilidades e lutar para salvar o lugar.

Onde assistir: Disney+

Procura-se Rapaz Virgem | Filmes engraçados de Halloween

De 1985, este filme que mistura comédia e terror tem como estrelas o ator Jim Carrey, e Lauren Hutton, de Gigolô Americano. A história segue a trajetória da vampira de 400 anos Condessa, que precisa se alimentar três vezes do sangue de um virgem antes do Halloween para se manter bela e jovem.

Condessa tem a ajuda de um mordomo vampiro em sua busca por rapazes virgens, mas não é fácil encontra-los quando necessário. Ela acaba conhecendo Mark Kendall (Jim Carrey), de 21 anos, que quer ir para a cama com a namorada pela primeira vez, mas ainda não conseguiu o feito. Após o rapaz passar pelo caminho de Condessa, sua vida muda drasticamente.

Onde assistir: MGM e Itunes

Os Fantasmas se Divertem | Filme Halloween 2023

Grande clássico dos anos 80, Os Fantasmas se divertem foi dirigido por Tim Burton e traz em seu elenco principal grandes nomes, como Michael Keaton, eterno Batman, Winona Ryder, de Edward Mãos de Tesoura e Stranger Things, Catherine O'Hara, de Esqueceram de Mim e Schitt’s Creek, Alec Baldwin, 30 Rock, e Geena Davis, de Thelma & Louise.

A história mostra uma dupla de fantasmas que fica presa em uma casa de campo na Nova Inglaterra depois de um acidente de carro. Quando uma família se muda para o local, tudo muda e um bio exorcista é contratado pelos fantasmas para que os humanos sejam expulsos do lugar, embora a filha deles seja excêntrica e além de vê-los, ainda converse com a dupla. Porém, a situação acaba saindo do controle.

Onde assisitr: HBO Max, Amazon Prime Video, Youtube Filmes e Google Plays Filmes

Abracadabra | Filmes engraçados de Halloween

Abracadabra é mais um dos clássicos da Disney dos anos 90. A trama mostra as irmãs Sanderson Winnie (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy), que são bruxas do século XVII que foram banidas do mundo da feitiçaria. Trezentos anos depois, no século XX, elas são invocadas na noite do dia das bruxas e retornam.

Agora novamente na ativa, ela estão dispostas a fazer o que for preciso para conseguir a juventude e imortalidade. O problema é que três crianças e um gato falante vão entrar no caminho das irmãs Sanderson e poderão acabar com os planos das bruxas.

Onde assistir: Disney+

