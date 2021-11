Novelas de Marco Pigossi: galã estrelou produções na Globo

Longe da TV Globo desde 2018, emissora que fez seu nome, Marco Pigossi esteve em novelas famosas do canal e chegou a protagonizar alguns desses folhetins. O ator já passou por todas as faixas de horário da emissora dedicadas a teledramaturgia e em 2021 pôde ser revisto pelo público no Vale a Pena Ver de Novo, por conta da reprise de Ti Ti Ti (2010).

Novelas de Marco Pigossi

Marco Pigossi estreou nas novelas da TV Globo em 2004, mas a primeira aparição dele em uma novela só aconteceu alguns anos depois, em 2007. Ele viveu Miguel na obra de Elizabeth Jhin para a faixa das 18h, Eterna Magia. No ano seguinte, ele atuou em uma minissérie, Queridos Amigos e em 2009 conquistou o papel de Cássio em Caras & Bocas de Walcyr Carrasco, o que catapultou sua carreira ao sucesso.

Cheio bordões na produção das 19h de Walcyr como ‘Choquei’ e ‘Estou rosa chiclete’, Marco Pigossi conquistou espaço no mundo dos noveleiros e no ano seguinte esteve em outro sucesso, a segunda versão de Ti Ti Ti, em que ele viveu o playboy Pedro.

De 2011 a 2012 ele trabalhou em Fina Estampa de Aguinaldo Silva no horário nobre da Globo e na série Gabriela. A partir daí, Marco Pigossi começou a emendar uma novela na outra e sua cara não saía mais das telinhas. Em 2013, esteve em Sangue Bom, de 2014 a 2015 em Boogie Oogie, de 2015 a 2016 em A Regra do Jogo e em 2017 em A Força do Querer.

Zeca, seu personagem em A Força do Querer, foi o último papel de Marco Pigossi em uma novela, depois disso o ator esteve no filme O Nome da Morte e atuou na série da Globo Onde Nascem os Fortes (2018). O famoso não renovou contrato com a emissora, pois disse para a revista GQ na época que sentia que tinha chegado ao seu limite artístico no canal.

Quando deixou a Globo, o ator engatou projetos nacionais e internacionais como as séries da Netflix Tidelands (australiana), Alto Mar (espanhola) e seu trabalho mais recente, Cidade Invisível (brasileira).

Assista o trailer de Cidade Invisível, série sobre o folclore brasileira já renovada para uma segunda temporada:

Carreira

O ator de 32 anos de idade se interessou pela atuação quando ainda era adolescente. Aos 13 anos de idade ele começou a estudar teatro e aos 17 precisou se decidir entre ser ator ou nadador profissional. Ele chegou a começar uma carreira na natação e foi vice campeão paulista em 2005, quando já estava trabalhando na televisão, pelo clube Athletico Paulistano, mas depois focou apenas na vida de ator.

Antes disso, em 2003, Marco Pigossi passou em testes para o núcleo de novelas do SBT e conquistou um papel na produção brasileira de Rebelde Way, porém, pouco depois o projeto foi cancelado e sem ter estreado no canal, o ator acabou conseguindo espaço na concorrente, TV Globo. Seu primeiro personagem na televisão foi Dráusio Marcondes de Souza, na minissérie Um Só Coração de 2004.

