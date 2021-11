Diná da novela Gênesis: filha de Jacó vai ficar com Namael?

Diná da novela Gênesis passou por grandes provações ao longo da sétima e última fase do folhetim da Record baseado no primeiro livro da Bíblia. A moça se sente culpada pelo massacre de Siquém e por isso tem dificuldade em se entregar de vez a Namael (Victor Sparapane), que não esconde que a ama. Será que no final da novela isso vai mudar?

Diná da novela Gênesis vai terminar com Namael?

Diná vai conseguir ficar em paz consigo mesma e os sentimentos que tem por Namael, e assim terminará ao lado do amado. Cenas antecipadas do final da novela, adquiridas pelo Purepeople, mostram que a moça terminará casada com o rapaz.

Faz tempo que Namael tenta se relacionar com Diná na novela Gênesis, mas a moça o negou por um longo período, por não se considerar digna de ser amada e ainda se culpar pelas mortes que acontecerem na cidade de Síquem, o que afetou a vida de Namael. Por isso, o jovem passou vários capítulos tentando convencer a moça que eles mereciam ser felizes juntos.

No capítulo exibido nesta quinta-feira (11), o primeiro beijo do casal finalmente aconteceu. Tudo começou quando a moça foi conversar com o rapaz, que havia chegado há pouco da Babilônia. Ele não estava muito solícito com a moça, mas pouco depois começou uma conversa descontraída com a filha de Jacó.

Quando Namael disse que voltaria para Babilônia, a moça quis saber se ele tinha família por lá. “Por que você não pergunta o que realmente quer saber? Você quer saber se eu me casei, não é? Não, não me casei e sabe por que? Você é e sempre foi a única que quis”, se declara o rapaz

Em seguida, Diná da novela Gênesis fica em silêncio e Namael pega a mão da garota e pede que ela confie nele, depois disso os dois se beijam.

Cenas finais

De acordo com o Purepeople, Diná da novela Gênesis terá um filho com Namael, mas a gravidez da moça não será mostrada. Nos momentos finais do folhetim será exibido o casal ao lado da criança, que já terá cerca de 1 ano de idade.

Espera-se que esse momento seja mostrado durante as últimas cenas da novela, em que é previsto um pequeno resumo do final de cada participante durante a narração do ator Flávio Galvão, que faz a voz de Deus.

Quando acaba Gênesis?

O folhetim Gênesis será finalizado no dia 15 de novembro, segunda-feira. Para se despedir de Diná da novela Gênesis e os demais personagens, você pode acompanhar o último capítulo pela televisão ou aba ‘no ar’ do Playplus, que exibe a programação ao vivo da Record TV.

Para substituir a novela Gênesis na faixa de horário, Os Dez Mandamentos será reprisado. Até agora o que se sabe é que o folhetim terá uma nova reedição, contando com um número de capítulos menor do que sua primeira exibição, e depois dará espaço a mais uma reprise, A Terra Prometida.

Leia também – Final de Gênesis: o que vai acontecer nos últimos dias da novela