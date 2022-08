Dira Paes filhos e o marido: veja a família de Filó de Pantanal

Famosa é casada, mas não no papel, e é mãe de dois filhos.

Atualmente a Filó da novela Pantanal, Dira Paes tem chamado a atenção do público no horário nobre da TV Globo. Mulher de Zé Leôncio e uma mãe zelosa para Tadeu na trama, na vida real, a atriz também é mãe e tem um relacionamento com o diretor de fotografia Pablo Baião que soma anos. Os Dira Paes filhos são dois meninos e chegaram em fases diferentes da vida da famosa.

Quem são os filhos da atriz Dira Paes?

Os Dira Paes filhos são Inácio, de 14 anos de idade, e Martim, de 6 anos. Nenhum dos dois começou a dar algum passo na carreira da mãe ou do pai e crescem longe dos holofotes. Não é sempre que a famosa publica fotos ao lado dos filhos e nenhum dos dois tem contas públicas no Instagram.

A primeira gravidez de Dira Paes aconteceu quando ela estava com 38 anos de idade – hoje, a atriz tem 53 anos. Inácio nasceu em abril de 2008, época em que a mãe havia aparecido na série Casos e Acasos e no filme A Festa da Menina Morta.

De acordo com matéria da Caras da época, Inácio nasceu prematuro, com cerca de 35 semanas, aproximadamente os 8 meses. Não houve complicações nem para Dira ou o filho, mas o bebê precisou ficar internado por alguns dias até ganhar peso suficiente para ir para casa.

O outro filho da atriz, Martim, nasceu em outubro de 2015. Na ocasião, Dira Paes estava com 46 anos de idade e havia atuado no filme O Segredo dos Diamantes naquele mesmo ano. Em entrevista à revista Contigo! na época, Dira revelou que havia perdido dois bebês antes de dar a luz a Inácio.

Dira Paes é casada?

Dira Paes está há 16 anos em um relacionamento com o diretor de fotografia Pablo Baião, mas os dois nunca subiram ao altar para oficializar a união. A atriz contou em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, no O Globo, em abril de 2022, que seu filho mais velho, Inácio, já disse que gostaria que os dois se casassem, mas que ela não pensa nisso.

A famosa também comentou que quando fala sobre o assunto com o amado, os dois brincam que em “time que está ganhando não se mexe”. Por isso, ela não tem planos de usar o vestido de noiva e subir ao altar em um futuro próximo.

Os dois se conheceram em um set de filmagem e já trabalhavam em alguns projetos juntos, como Baixio das Bestas (2006), A Festa da Menina Morta (2008) e Ribeirinhos do Asfalto (2010).

Em 2020, o casal trabalhou em Pasárgada, primeiro longa-metragem de autoria da dupla lado a lado, já que até então eles só haviam tido parceria em projetos de outros artistas. O filme ainda está em processo de finalização e não tem data de lançamento.

Carreira como atriz

Filha de Edir Cardoso Paes e de Flor Paes, que não são do meio artístico, Dira Paes é natural de Abaetetuba, no Pará, e tem o nome completo de Ecleidira Maria Fonseca Paes.

O primeiro projeto de Dira como atriz aconteceu em 1985, quando conseguiu papel no filme britânico A Floresta de Esmeralda, de 1985. O longa teve gravações em algumas regiões do Brasil, como o Pará, e a jovem conseguiu fazer um teste e passou. Ela tinha tinha 15 anos na época do lançamento.

Alguns anos mais tarde, depois que terminou o ensino médio, ela se mudou para o Rio de Janeiro e se formou em Artes Cênicas pela Unirio. Depois disso, ela atuou em filmes, séries, peças e então estreou nas telinhas da Band com Carne de Sol (1986).

Seu primeiro papel na Globo, canal que a consagrou, foi em Araponga, de 1990. Depois, ela ganhou o papel de Potira na segunda versão de Irmãos Coragem (1995) e alguns anos depois esteve no sucesso Dona Flor e Seus 2 Maridos (1998) como a personagem Celeste.

A atriz atuou em mais novelas de grande nome como Força de Um Desejo (1999) e séries como A Diarista (2004 – 2007). Nas novelas ao longo dos anos, ela marcou obras como Caminho das Índias (2009), Ti Ti Ti (2010 – 2011), Fina Estampa (2011 – 2012) e Salve Jorge (2012 – 2013). Seu último folhetim antes de Pantanal foi Verão 90, em 2019.

