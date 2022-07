Casamento Filó e Zé Leôncio 1990: como foi a cerimônia?

O casamento Filó e Zé Leôncio 1990 só aconteceu no último capítulo da novela. O fazendeiro e a dona de casa permanecem juntos durante toda a trama, mas nunca pensaram em oficializar a união. É somente na reta final que o casal sobe ao altar, mas a união dura pouco.

Como foi o casamento Filó e Zé Leôncio 1990?

O casamento Filó e Zé Leôncio 1990 é realizado na fazenda. Na mesma cerimônia, também se casam Tadeu (Marcos Palmeira/José Loreto) e Zefa (Giovanna Gold/Paula Barbosa), além de Marcelo (Tarcísio Filho/Lucas Leto) e Guta (Luciene Adami/Julia Dalavia).

“Zé, por que você quer casar comigo agora?”, questiona a mãe de Tadeu antes da cerimônia. “Que pergunta mais besta, Filó!”, responde o fazendeiro. “Depois de tanto tempo que a gente vive junto, casar agora? Pra que?”, continua a mulher. Zé se esquiva da pergunta e não pergunta o que a dona de casa queria saber.

Chegado o dia da cerimônia, os moradores da fazenda e arredores estão em polvorosa com a festa. Tadeu até pensa em fugir do casamento, mas Jove (Marcos Winter/Jesuíta Barbosa) diz que se ele não se casar com Zefa, eles irão levá-lo até o altar ‘no laço’.

Enquanto isso, em outro cômodo, as noivas se arrumam. Filó e Zefa usam vestidos brancos tradicionais, e contam com a companhia de Juma (Cristiana Oliveira/Alanis Guillen) e Irma (Elaine Cristina/Camila Morgado).

“Ai, minha nossa senhora, agora quem está nervosa sou eu!”, diz a dona de casa. “Que bobagem, Filó. Nervosa por que?”, questiona Irma. “Eu nunca casei antes, né’, responde a mulher. Jove chega para acalmar as noivas, principalmente Zefa, e diz que está tudo bem com os preparativos.

Filó e José Leôncio vão até o altar, assim como Tadeu e Zefa. É então que o padre faz uma convocação surpresa: peço que venham até aqui Marcelo e Guta. O rapaz questiona: “o que é isso?” “Vão para o altar os dois. Está tudo combinado com o padre”, responde Zuleica (Aline Borges).

“Quando há amor, como é o caso de José Leôncio e Filó, a benção de Deus pode esperar um pouco”, começa o padre. “Hoje eles estão aqui para se unirem perante a igreja no sagrado laço do matrimônio. Depois de viverem tantos anos juntos, unidos pelo amor, agora vão se unir pelos laços divinos. Senhor José Leôncio, coloque a aliança no dedo de sua mulher, dona Filó”. “Te amo, Filó”, diz Zé. “Eu te amo, Zé Leôncio”, responde a dona de casa.

Após a benção do padre para Tadeu e Zefa, e também Marcelo e Guta, todos dançam felizes na festa.

José Leôncio morre no dia seguinte

A felicidade de Filó e José Leôncio dura pouco. No dia seguinte, o fazendeiro acorda com uma forte dor no peito. Ele desce as escadas e sofre um infarto – durante a crise, começa a clamar por seu pai: “O senhor está vivo, pai? Por que não aparece?”. Sua alma desencarna e vai ao encontro do Velho do Rio nas matas do Pantanal.

Enquanto isso, Filó nota a ausência do marido ao seu lado e vai procurá-lo. Quando chega até a sala, encontra o homem já sem vida. “Zé? Fala comigo, Zé?”, implora ela. “Zé, não faz isso comigo! O meu Zé não!”.

Os gritos de Filó acordam o resto dos moradores da fazenda. Jove e José Lucas (Paulo Gorgulho/Irandhir Santos) tentam socorrê-lo, mas é tarde demais.

Zé Leôncio se encontra com o Velho do Rio, que explica o que aconteceu no dia em que desapareceu. “Eu caí do cavalo durante uma luta com um marruá e a cobra boca de sapo me picou no pescoço. Ali eu estava morto”, diz.

O Velho passa seu legado para José Leôncio, que se torna a nova entidade cuidadora do Pantanal. E assim termina a novela.

