Diretor de Fuzuê é filho do Tio Victor do Castelo Rá-Tim-Bum

Diretor de Fuzuê é filho do Tio Victor do Castelo Rá-Tim-Bum

A novela Fuzuê está quase chegando na tela da Globo e em breve o público conhecerá a história das irmãs Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa), criada pelo autor Gustavo Reiz. Para comandar a produção, um nome já conhecido da casa foi escolhido como diretor artístico, Fabrício Mamberti, de 54 anos. Nesta manhã de segunda-feira, 24 de julho, o diretor de Fuzuê conversou sobre o projeto em uma coletiva de imprensa que o Jornal DCI marcou presença.

Quem é o diretor de Fuzuê, Fabrício Mamberti

O diretor de Fuzuê é o cineasta Fabrício Mamberti, filho do renomado ator Sérgio Mamberti, o eterno Tio Victor do Castelo Rá-Tim-Bum, que morreu aos 82 anos de idade em setembro de 2021, vítima de falência múltipla de órgãos.

Sobre seu novo trabalho no mundo das novelas, o diretor de Fuzuê disse que o grande desafio deste projeto foi encontrar o ponto de equilíbrio. "É um elenco e histórias muito diversas", explicou o cineasta. Ele contou também que o foco foi encontrar uma forma de trabalhar a emoção e também a verdade, pois ainda que se de se trate de ficção, ele afirma que é necessário fazer com que tudo seja crível.

"Apesar de várias viradas, a história é clara e objetiva", afirmou. O diretor de Fuzuê ainda adiantou na coletiva que 24 capítulos já estarão totalmente gravados até a estreia do folhetim em agosto.

Para os que ainda não conhecem a história da novela, a trama seguirá uma mocinha e uma vilã que são irmãs, mas que não cresceram juntas e nem sabiam da existência uma da outra até a morte do pai. Luna tem um bom coração, vem de origem humilde e busca pela mãe, uma ex-cantora que desapareceu depois de pisar na loja Fuzuê. Já Preciosa é uma empresária ambiciosa e prestes a falir que descobre no testamento do pai que tem uma irmã perdida e também a localização de um tesouro que não pretende dividir com ninguém.

O início da carreira de Fabrício foi em 1988, quando ele atuou como produtor de cinema e publicidade em São Paulo. Alguns anos mais tarde, em 1992, ele teve sua estreia na cadeira de diretor em Portugal, trabalhando para emissoras como SIC e RTP. Foi só em 1995 que ele foi contratado pela Globo.

Os primeiros trabalhos de Fabrício Mamberti na emissora que o consagrou foi no time de diretores das novelas Era Uma Vez (1998) e Pecado Capital (1998). No ano seguinte ele engatou mais um projeto e trabalhou também em Força de um Desejo.

No início dos anos 2000, ele integrou também os times de diretores das novelas Vila Madalena (1999), Porto dos Milagres (2001), Coração de Estudante (2002) e Sabor da Paixão (2002). Foi em 2003, com Chocolate com Pimenta, que o diretor de Fuzuê foi diretor geral de uma novela pela primeira vez. Depois, ele repetiu o cargo nas novelas Páginas da Vida (2007), Viver a Vida (2009) e A Vida da Gente (2011), além dos programas TV Xuxa (2005 - 2007) e Encontro com Fátima Bernardes (2012).

A última novela de Fabrício Mamberti foi Deus Salve o Rei (2017 - 2018), folhetim da faixa das 7. De 2020 a 2023, ele trabalhou na série As Five, spin-off da vigésima quinta temporada de Malhação, intitulada Viva a Diferença.

Quando começa a novela Fuzuê?

A novela Fuzuê começa no dia 14 de agosto, uma segunda-feira, na faixa das 7. O folhetim vai substituir Vai na Fé e tem previsão de chegar aos 170 capítulos e terminar só no primeiro semestre de 2024. A exibição será de segunda a sábado, por volta das 19h40, antes do Jornal Nacional. Após ir ao ar nas telinhas, os episódios serão adicionados ao catálogo da Globoplay, que libera o acesso na íntegra das novelas apenas para assinantes.

A saga de Luna e Preciosa já tem substituta confirmada, a nova novela de Daniel Ortiz, autor de Salve-se Quem Puder (2020 - 2021) e Haja Coração (2016). A trama ainda leva o título provisório de A Vovó Sumiu! e mostrará a história de cinco irmãos afastados que se unem após o desaparecimento da avó.

Leia também - protagonistas da novela Fuzuê, próxima estreia das 7