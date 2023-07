Conheça os protagonistas da novela Fuzuê, próxima estreia das 7

A partir do dia 14 de agosto, a Globo vai exibir a novela Fuzuê, nova novela das 7 que promete apresentar um misto de comédia, ação, romance e mistério. A substituta de Vai na Fé também traz um elenco de peso, com protagonistas com cara de "novelão". Veja o elenco.

Confira quem é quem na novela das 7

Luna é um das protagonistas novela Fuzuê

A mocinha da novela Fuzuê será a personagem Luna, interpretada pela atriz Giovana Cordeiro - recentemente vista como Xavieira em Mar do Sertão e Generosa em Pantanal. A garota será uma bela e humilde moradora do Bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, e sobreviverá da venda de biojoias.

A principal jornada de Luna é encontrar a mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olivia Araújo). A mulher desapareceu sem deixar pistas ao pisar na loja Fuzuê e a única coisa que a protagonista quer é descobrir o que realmente aconteceu. Por conta desta busca, ela acabará conhecendo o jovem advogado Miguel (Nicolas Prattes), filho do dono da Fuzuê.

Recém-chegado de Portugal, Miguel se apaixonará pela moça e a ajudará na busca pela mãe. No entanto, a dupla acabará em triângulos amorosos na novela Fuzuê. O primeiro que tentará estragar o romance será o aspirante a cantor sertanejo Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges), que vive entre idas e vindas com Luna. Outra pessoa que atrapalhará a dupla será Olívia (Jessica Córes), ex-namorada de Miguel que ainda não superou o término com o advogado.

Preciosa é antagonista da novela Fuzuê

Interpretada pela atriz Marina Ruy Barbosa, Preciosa será a antagonista da novela Fuzuê. Empresária do ramo de joias, ela vai descobrir que é irmã de Luna após a morte do pai, que deixará documentos importantes em seu testamento. Além disso, ela descobrirá que um tesouro que foi perseguido por seu pai durante anos realmente existe e está mais perto do que ela poderia imaginar.

Pelo que mostram as primeiras chamadas do folhetim de Gustavo Reiz, Preciosa estará a beira da falência, por isso ficará desesperada para colocar as mãos na fortuna que está enterrada embaixo da loja Fuzuê. Ela tentará ficar com o estabelecimento e acabará no caminho de Luna, que tem certeza que a loja é o lugar certo para conseguir as respostas sobre o paradeiro da mãe.

Quem fará parte do núcleo da malvada serão os atores Felipe Simas e a veterana Lilia Cabral. Simas será marido de Preciosa e interpretará Heitor, um deputado muito ambicioso e mau-caráter. Já Cabral será Bebel Montebello, mãe da vilã. Ambos já trabalharam com a intérprete de Preciosa antes, Felipe foi par romântico da jovem em Totalmente Demais (2015) e Lilia foi rival de Barbosa em Império (2014 - 2015).

Nero de Braga e Silva

Quem também terá protagonismo na trama da novela Fuzuê será o ator Edson Celulari, que interpretará Nero de Braga e Silva. A loja do ex-feirante será palco das principais reviravoltas da trama de Gustavo Reiz e por isso aparece no título da produção das 7. Ex-feirante, ele construiu a loja Fuzuê com muito suor e trabalho, por isso valoriza seu empreendimento e não o venderá quando Preciosa aparecer no local querendo ser dona de tudo.

Pai de Miguel, ele via no filho seu sucessor para a Fuzuê, mas o rapaz tinha outras aspirações e para ficar longe do controle do pai, resolveu se mudar para Portugal. Com o retorno do jovem ao Brasil depois de quatro anos, ele vê a oportunidade de um novo relacionamento.

Além disso, Nero também é pai de Alícia (Fernanda Rodrigues), que ajuda o pai na administração da loja, mas não tem muito talento para os negócios. Ela é casada com Claudio (Douglas Silva), melhor amigo de Miguel, com quem tem uma filha, a pequena Valentina (Maria Flor Silva).

O terceiro e último filho de Nero Braga e Silva é Francisco (Michel Joelsas), que tem uma boa relação com Alícia, mas um relacionamento pouco amistoso com Miguel, o favorito de seu pai para a sucessão da Fuzuê.

